Déployer Buildbot en 1 clic.
Framework CI/CD open-source flexible pour automatiser les builds logiciels, les tests et les déploiements sur des agents distribués.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Buildbot
Buildbot est un framework d'intégration et de livraison continues basé sur Python qui automatise la construction, le test et le déploiement de logiciels. Contrairement aux services CI hébergés et préconfigurés, Buildbot est entièrement configurable en code Python — chaque déclencheur, ordonnanceur, constructeur et rapporteur est défini de manière programmatique, donnant aux équipes un contrôle précis sur leurs pipelines de build sans les limites des schémas YAML déclaratifs.
L'auto-hébergement de Buildbot sur un VPS maintient votre infrastructure de build sur des serveurs que vous contrôlez, sans facturation à la minute, sans limites de dépôt et sans dépendance à la disponibilité d'un fournisseur CI externe. L'architecture maître-travailleur s'adapte d'un seul travailleur sur un petit VPS à des dizaines de travailleurs sur des machines dédiées, le tout coordonné à partir d'un tableau de bord web central.
Principales fonctionnalités de Buildbot
Pipelines configurés en Python
Définissez chaque étape de build, déclencheur et notification dans du code Python pour une flexibilité totale que les configurations YAML déclaratives ne peuvent égaler.
Architecture de travailleur distribué
Exécutez des builds sur un nombre quelconque de workers — conteneurs locaux, machines distantes ou VM cloud — tous coordonnés par un seul maître.
Tableau de bord de la compilation web
Surveillez l'historique des builds, la progression en direct et l'état des workers depuis l'interface web de Buildbot avec des vues en cascade, console et grille.
Horaires flexibles
Déclencher des builds lors des commits de code, des plannings, des requêtes manuelles ou des résultats de builds en amont, à l'aide d'objets de planification composables.
API REST et rapporteurs
Interrogez l'état de la construction via l'API REST et envoyez des notifications par e-mail, Slack, aux vérifications d'état GitHub, ou à tout point de terminaison de webhook personnalisé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Buildbot
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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