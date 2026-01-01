Buildbot est un framework d'intégration et de livraison continues basé sur Python qui automatise la construction, le test et le déploiement de logiciels. Contrairement aux services CI hébergés et préconfigurés, Buildbot est entièrement configurable en code Python — chaque déclencheur, ordonnanceur, constructeur et rapporteur est défini de manière programmatique, donnant aux équipes un contrôle précis sur leurs pipelines de build sans les limites des schémas YAML déclaratifs.

L'auto-hébergement de Buildbot sur un VPS maintient votre infrastructure de build sur des serveurs que vous contrôlez, sans facturation à la minute, sans limites de dépôt et sans dépendance à la disponibilité d'un fournisseur CI externe. L'architecture maître-travailleur s'adapte d'un seul travailleur sur un petit VPS à des dizaines de travailleurs sur des machines dédiées, le tout coordonné à partir d'un tableau de bord web central.