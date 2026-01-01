Déployer Plandex avec une installation en un clic.
Agent de codage IA terminal open-source qui planifie et exécute de grandes tâches en plusieurs étapes sur de nombreux fichiers.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Plandex
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Plandex
Plandex est un agent de codage IA open-source qui réside dans votre terminal et s'attaque à des tâches logicielles réelles s'étendant sur des dizaines de fichiers et de nombreuses étapes. Au lieu de produire des extraits à usage unique, il élabore et affine un plan, met en sandbox les modifications de fichiers pour une révision basée sur les différences avant de les appliquer, et gère jusqu'à 2 millions de jetons de contexte pour travailler sur de grandes bases de code.
L'auto-hébergement de Plandex sur votre VPS maintient votre code, vos invites et vos plans sur une infrastructure que vous contrôlez tout en vous offrant un serveur persistant auquel la CLI Plandex légère peut se connecter depuis n'importe quelle machine de développement. Vous apportez vos propres identifiants de fournisseur de modèle — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ou Ollama local — il n'y a donc pas de frais de plateforme par siège ni de verrouillage fournisseur.
Principales fonctionnalités de Plandex
Planifie de longues tâches
Élabore des plans en plusieurs étapes pour des modifications qui touchent des dizaines de fichiers, au lieu de produire des extraits de code ponctuels.
Contexte de 2M de tokens
Traite et analyse de grandes bases de code avec une fenêtre contextuelle allant jusqu'à 2 millions de jetons.
Revue différentielle
Met en bac à sable les modifications de fichiers et affiche un diff pour chaque changement, vous permettant d'approuver ou de rejeter avant que quoi que ce soit ne touche votre arborescence de travail.
Modèles multi-fournisseurs
Se connecte à OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini et aux modèles Ollama locaux à partir d'une seule session CLI.
REPL natif du terminal
S'exécute dans un REPL de terminal avec complétion de commande floue, prise en charge des scripts et du piping — aucun onglet de navigateur requis.
Serveur auto-hébergé
La CLI sur votre ordinateur portable se connecte au serveur Plandex sur votre VPS, ce qui vous permet de garder les plans et l'état du projet sous votre contrôle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Plandex
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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