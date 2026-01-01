Pelican Panel est un fork et une modernisation de Pterodactyl, géré par la communauté, réécrit sur la dernière pile Laravel et Filament pour offrir une expérience d'administration plus rapide, un installateur web intégré et un système de plugins pour étendre le panneau sans forker la base de code. Chaque serveur de jeu est provisionné dans son propre conteneur Docker isolé via le démon Wings associé, ce qui permet de contenir les ressources et de sécuriser l'hôte.

L'auto-hébergement de Pelican supprime les frais par serveur de l'hébergement de jeux infogéré et donne aux opérateurs un contrôle total sur l'image de marque, l'authentification, les eggs et le stockage de la base de données. Ce déploiement inclut le panneau avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur chaque nœud qui exécute des serveurs de jeu.