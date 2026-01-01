Déployer Pelican Panel en 1 clic.
Panneau de gestion de serveur de jeu open-source moderne et successeur de Pterodactyl, conçu pour un déploiement rapide et une administration intuitive.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pelican Panel
Pelican Panel est un fork et une modernisation de Pterodactyl, géré par la communauté, réécrit sur la dernière pile Laravel et Filament pour offrir une expérience d'administration plus rapide, un installateur web intégré et un système de plugins pour étendre le panneau sans forker la base de code. Chaque serveur de jeu est provisionné dans son propre conteneur Docker isolé via le démon Wings associé, ce qui permet de contenir les ressources et de sécuriser l'hôte.
L'auto-hébergement de Pelican supprime les frais par serveur de l'hébergement de jeux infogéré et donne aux opérateurs un contrôle total sur l'image de marque, l'authentification, les eggs et le stockage de la base de données. Ce déploiement inclut le panneau avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur chaque nœud qui exécute des serveurs de jeu.
Principales fonctionnalités de Pelican Panel
Installateur web de première exécution
L'installateur guidé basé sur un navigateur vous guide à travers la configuration de la base de données et la création de l'administrateur lors de la première visite — aucun accès shell n'est requis.
Isolation de serveur Docker
Les serveurs de jeu s'exécutent dans des conteneurs dédiés gérés par le démon Wings, ce qui empêche la contention des ressources et limite le rayon d'impact si un serveur est compromis.
Système de plugins
Le chargeur de plugins natifs permet aux administrateurs d'installer des paquets Composer et Yarn directement depuis le panneau pour étendre les fonctionnalités sans forker la source.
Moderne Filament UI
L'interface d'administration reconstruite basée sur Filament offre des chargements de page plus rapides, une sortie console en temps réel et un flux de travail plus propre que les anciens panneaux Pterodactyl.
Pterodactyl Compatible
Importe les œufs Pterodactyl existants et les configurations de nœuds afin que les opérateurs puissent migrer vers Pelican sans reconstruire leur bibliothèque de serveurs de jeux à partir de zéro.
OAuth et SSO
Prend en charge les fournisseurs d'authentification externes et l'authentification à deux facteurs, permettant aux équipes de centraliser le contrôle d'accès sur l'ensemble des outils d'infrastructure.
Pourquoi choisir Hostinger pour Pelican Panel
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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