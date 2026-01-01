Déployer FeatBit en un clic.
Plateforme open source de drapeaux de fonctionnalités et d'expérimentation, conçue comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FeatBit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FeatBit
FeatBit est une plateforme de gestion de fonctionnalités de niveau entreprise qui permet aux équipes d'ingénierie de déployer du code derrière des indicateurs de fonctionnalité, d'effectuer des déploiements progressifs par pourcentage, de cibler des segments d'utilisateurs spécifiques et de revenir en arrière instantanément sans redéploiement. Des SDK natifs pour dix langages populaires et un serveur d'évaluation en temps réel maintiennent les changements d'indicateurs synchronisés entre les clients en moins d'une seconde.
L'auto-hébergement de FeatBit sur votre VPS maintient les configurations d'indicateurs, les règles de ciblage utilisateur et les journaux d'audit au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par utilisateur et sans quotas d'évaluation mensuels. Le déploiement est livré avec l'interface utilisateur de gestion, l'API, le serveur d'évaluation, le service d'analyse et PostgreSQL préconfigurés derrière HTTPS.
Principales fonctionnalités de FeatBit
Streaming de drapeaux en temps réel
Un serveur d'évaluation dédié envoie les mises à jour de fonctionnalités aux SDK via des WebSockets afin que les changements prennent effet chez les clients en quelques millisecondes après l'activation.
Déploiements ciblés pour les utilisateurs
Déployez des fonctionnalités par pourcentage, attribut utilisateur ou segment nommé, et combinez les règles pour contrôler les déploiements pour des cohortes spécifiques avant de les rendre globales.
Expériences A/B natives
Lie les variations de drapeaux aux métriques de produit et exécute des expériences de bout en bout avec des analyses intégrées, éliminant ainsi le besoin d'un outil d'expérimentation séparé.
Dix SDK officiels
Les SDKs serveur et client pour JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android et iOS intègrent des indicateurs dans n'importe quelle pile de production.
Piste d'audit et historique
Chaque modification de drapeau, de segment et de règle est enregistrée avec l'acteur, l'horodatage et le diff, ce qui simplifie les retours en arrière et les examens de conformité.
Portée du projet et de l'environnement
Organisez les indicateurs en projets avec des environnements de développement, de pré-production et de production isolés, chacun avec ses propres clés SDK et règles de ciblage.
Pourquoi choisir Hostinger pour FeatBit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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