NetBox est la principale plateforme open source pour la modélisation et la documentation de l'infrastructure réseau. Développée à l'origine par DigitalOcean, elle constitue une source de vérité complète pour la gestion des adresses IP (IPAM), la gestion de l'infrastructure des centres de données (DCIM), les circuits, les connexions et les ressources de virtualisation. Les ingénieurs réseau utilisent NetBox pour suivre chaque appareil, câble, adresse IP et VLAN au sein de l'ensemble de leur infrastructure.

L'auto-hébergement de NetBox sur votre VPS permet de conserver toute la documentation réseau privée et accessible à votre équipe d'exploitation. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage des données, Redis pour la mise en cache et les tâches d'arrière-plan, et un processus de travail dédié pour une exécution fiable des tâches. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants configurés pendant le déploiement.