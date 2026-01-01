Plateforme open source de modélisation et de documentation d'infrastructure réseau pour les adresses IP, les baies et les circuits.
Trouvez le forfait VPS idéal pour NetBox
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec NetBox
NetBox est la principale plateforme open source pour la modélisation et la documentation de l'infrastructure réseau. Développée à l'origine par DigitalOcean, elle constitue une source de vérité complète pour la gestion des adresses IP (IPAM), la gestion de l'infrastructure des centres de données (DCIM), les circuits, les connexions et les ressources de virtualisation. Les ingénieurs réseau utilisent NetBox pour suivre chaque appareil, câble, adresse IP et VLAN au sein de l'ensemble de leur infrastructure.
L'auto-hébergement de NetBox sur votre VPS permet de conserver toute la documentation réseau privée et accessible à votre équipe d'exploitation. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage des données, Redis pour la mise en cache et les tâches d'arrière-plan, et un processus de travail dédié pour une exécution fiable des tâches. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants configurés pendant le déploiement.
Principales fonctionnalités de NetBox
Gestion des adresses IP
Suivez les préfixes IP, les adresses, les plages et les VLAN avec une organisation hiérarchique et un suivi de l'utilisation.
Inventaire des appareils
Modélisez les équipements réseau, les types d'appareils, les fabricants et les plateformes avec des diagrammes d'élévation de rack et des tracés de câbles.
Suivi de circuit
Documentez les circuits WAN, les fournisseurs et les connexions avec la cartographie des terminaisons A/Z et les détails du contrat.
APIs REST et GraphQL
Des API REST et GraphQL complètes permettent l'automatisation, l'intégration avec des outils de surveillance et la gestion programmatique de l'infrastructure.
Champs personnalisés
Étendez tout type d'objet avec des champs personnalisés, des balises et des règles de validation pour répondre aux besoins spécifiques de documentation de votre organisation.
Journalisation des modifications
Journal d'audit complet de chaque modification apportée aux enregistrements d'infrastructure avec attribution à l'utilisateur et horodatages.
Pourquoi choisir Hostinger pour NetBox
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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