Déployer ProjectSend avec une installation en un clic.
Plateforme professionnelle de partage de fichiers axée sur le client, avec des comptes par client, un suivi des téléchargements et des contrôles d'accès granulaires pour les agences et les entreprises.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ProjectSend
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ProjectSend
ProjectSend est une plateforme de livraison de fichiers open-source conçue pour les entreprises qui ont besoin de partager des fichiers avec des clients spécifiques plutôt qu'avec le public. Chaque client dispose de son propre identifiant et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, tandis que les administrateurs suivent chaque téléchargement, définissent des dates d'expiration pour les documents sensibles et reçoivent des notifications lorsque les destinataires accèdent à de nouveaux téléchargements — créant ainsi une alternative responsable et personnalisée aux liens de stockage cloud génériques.
Héberger ProjectSend sur votre VPS permet de conserver les fichiers clients confidentiels — contrats, documents financiers, éléments de conception — sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage, et avec la possibilité de personnaliser l'image de marque pour qu'elle corresponde à l'identité de votre entreprise.
Principales fonctionnalités de ProjectSend
Comptes par client
Chaque client dispose d'un accès dédié et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, ce qui maintient chaque relation privée et organisée sans liens publics partagés.
Suivi des téléchargements
Les journaux d'activité détaillés montrent précisément qui a téléchargé quel fichier et quand, fournissant une preuve de livraison pour la conformité et réduisant les e-mails du type « l'avez-vous reçu ? ».
Dates d'expiration
Définissez une expiration automatique sur les documents sensibles afin que l'accès soit révoqué après une période définie, réduisant ainsi l'exposition sans nettoyage manuel.
Notifications par courriel
Les clients reçoivent des e-mails automatiques lorsque de nouveaux fichiers sont disponibles, ce qui élimine la nécessité de les avertir séparément après chaque téléchargement.
Marque personnalisée
Des thèmes et logos personnalisables présentent un portail de fichiers professionnel et en marque blanche qui reflète l'identité de votre agence ou de votre entreprise plutôt qu'un service générique.
Pourquoi choisir Hostinger pour ProjectSend
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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