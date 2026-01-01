Déployer FalkorDB en un clic.
Base de données de graphes haute performance conçue pour GraphRAG, les graphes de connaissances et les requêtes Cypher en temps réel à l'échelle.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FalkorDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FalkorDB
FalkorDB est un moteur de base de données de graphes open-source construit sur Redis, conçu pour des requêtes de graphes haute performance utilisant le langage de requête OpenCypher. Il stocke les données de graphes nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde à travers des relations d'entités complexes — ce qui en fait un excellent choix pour les pipelines GraphRAG, les moteurs de recommandation, la détection de fraude, les graphes d'identité et l'analyse de topologie de réseau.
FalkorDB est livré avec une interface utilisateur (UI) intégrée basée sur navigateur sur le port 3000, vous permettant d'explorer des graphes, d'exécuter des requêtes Cypher et de visualiser les relations entre nœuds et arêtes sans aucun outil supplémentaire. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde vos données de graphes entièrement sous votre contrôle, sans limites de requêtes, sans tarification par nœud et avec un accès direct pour affiner les paramètres de performance.
Principales fonctionnalités de FalkorDB
Langage de requête OpenCypher
Écrivez des requêtes graphiques expressives en utilisant OpenCypher, le langage déclaratif standard de l'industrie pour parcourir les nœuds, les arêtes et les motifs.
Interface Web intégrée
Explorez des graphes, exécutez des requêtes Cypher et visualisez les relations directement dans le navigateur sans installer d'outils clients supplémentaires.
Performances en mémoire
Les données de graphe sont stockées nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde, même à travers des relations profondément connectées et multi-sauts.
GraphRAG Prêt
Optimisé pour les pipelines de génération augmentée par récupération qui nécessitent un parcours précis et à faible latence des graphes de connaissances au moment de l'inférence.
Compatible avec le protocole Redis
Prend en charge le protocole Redis afin que toute bibliothèque cliente Redis puisse se connecter à FalkorDB sans pilotes supplémentaires ni SDK personnalisés.
Authentification par mot de passe
Sécurisez l'accès grâce à l'authentification par mot de passe de niveau Redis, protégeant ainsi vos données de graphe contre les connexions non autorisées.
Pourquoi choisir Hostinger pour FalkorDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.