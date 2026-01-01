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Base de données de graphes haute performance conçue pour GraphRAG, les graphes de connaissances et les requêtes Cypher en temps réel à l'échelle.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec FalkorDB

FalkorDB est un moteur de base de données de graphes open-source construit sur Redis, conçu pour des requêtes de graphes haute performance utilisant le langage de requête OpenCypher. Il stocke les données de graphes nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde à travers des relations d'entités complexes — ce qui en fait un excellent choix pour les pipelines GraphRAG, les moteurs de recommandation, la détection de fraude, les graphes d'identité et l'analyse de topologie de réseau.

FalkorDB est livré avec une interface utilisateur (UI) intégrée basée sur navigateur sur le port 3000, vous permettant d'explorer des graphes, d'exécuter des requêtes Cypher et de visualiser les relations entre nœuds et arêtes sans aucun outil supplémentaire. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde vos données de graphes entièrement sous votre contrôle, sans limites de requêtes, sans tarification par nœud et avec un accès direct pour affiner les paramètres de performance.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de FalkorDB

Langage de requête OpenCypher

Écrivez des requêtes graphiques expressives en utilisant OpenCypher, le langage déclaratif standard de l'industrie pour parcourir les nœuds, les arêtes et les motifs.

Interface Web intégrée

Explorez des graphes, exécutez des requêtes Cypher et visualisez les relations directement dans le navigateur sans installer d'outils clients supplémentaires.

Performances en mémoire

Les données de graphe sont stockées nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde, même à travers des relations profondément connectées et multi-sauts.

GraphRAG Prêt

Optimisé pour les pipelines de génération augmentée par récupération qui nécessitent un parcours précis et à faible latence des graphes de connaissances au moment de l'inférence.

Compatible avec le protocole Redis

Prend en charge le protocole Redis afin que toute bibliothèque cliente Redis puisse se connecter à FalkorDB sans pilotes supplémentaires ni SDK personnalisés.

Authentification par mot de passe

Sécurisez l'accès grâce à l'authentification par mot de passe de niveau Redis, protégeant ainsi vos données de graphe contre les connexions non autorisées.

Pourquoi choisir Hostinger pour FalkorDB

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Martin K
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