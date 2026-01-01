FalkorDB est un moteur de base de données de graphes open-source construit sur Redis, conçu pour des requêtes de graphes haute performance utilisant le langage de requête OpenCypher. Il stocke les données de graphes nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde à travers des relations d'entités complexes — ce qui en fait un excellent choix pour les pipelines GraphRAG, les moteurs de recommandation, la détection de fraude, les graphes d'identité et l'analyse de topologie de réseau.

FalkorDB est livré avec une interface utilisateur (UI) intégrée basée sur navigateur sur le port 3000, vous permettant d'explorer des graphes, d'exécuter des requêtes Cypher et de visualiser les relations entre nœuds et arêtes sans aucun outil supplémentaire. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde vos données de graphes entièrement sous votre contrôle, sans limites de requêtes, sans tarification par nœud et avec un accès direct pour affiner les paramètres de performance.