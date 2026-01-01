Grafana Tempo est un backend de traçage distribué à grande échelle conçu pour ingérer des traces d'OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin et d'autres sources sans nécessiter d'infrastructure complexe. Contrairement aux magasins de traces qui dépendent d'Elasticsearch ou de Cassandra, Tempo stocke les données de traces dans un stockage objet, ce qui le rend rentable à grande échelle. Il s'intègre nativement à Grafana pour permettre aux ingénieurs de passer d'une métrique Prometheus ou d'une ligne de journal Loki directement à la trace correspondante.

Ce modèle regroupe Tempo avec Grafana Alloy en tant que collecteur OpenTelemetry, Prometheus pour les métriques et Grafana en tant que couche de visualisation — vous offrant une pile de traçage distribué autonome que vous possédez et contrôlez entièrement sur votre VPS.