Déployer ShinyProxy en 1 clic.
Serveur open-source pour déployer des applications Shiny, Dash, Streamlit et d'autres applications de données avec authentification intégrée.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ShinyProxy
ShinyProxy est le serveur open-source construit par Open Analytics pour héberger des applications de données interactives écrites en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio et de nombreux autres frameworks. Il lance chaque session utilisateur dans un conteneur Docker isolé, puis redirige le trafic HTTP et WebSocket vers le navigateur, afin que chaque visiteur obtienne un environnement propre sans polluer l'état partagé.
L'auto-hébergement de ShinyProxy sur votre propre VPS maintient les modèles, ensembles de données et tableaux de bord propriétaires à l'intérieur de votre périmètre tout en offrant aux équipes des fonctionnalités d'entreprise — authentification, contrôle d'accès basé sur les groupes, journalisation de l'utilisation — sans licence par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de ShinyProxy
Conteneurs par utilisateur
Chaque session génère son propre conteneur Docker afin que les utilisateurs ne partagent jamais l'état, les sessions ou les ressources de calcul.
Prise en charge multi-framework
Hébergez R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode, et toute autre application web conditionnée sous forme de conteneur.
Authentification enfichable
Intégrez LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak ou les connexions sociales pour contrôler l'accès aux applications avec un contrôle d'accès basé sur les groupes.
Statistiques d'utilisation
La journalisation d'événements intégrée suit les lancements d'applications, les durées et les sessions actives pour la planification des capacités et l'audit.
Streaming WebSocket
La mise en proxy native de WebSocket et HTTP/2 maintient les applications interactives Shiny et Dash réactives sous charge.
Tableau de bord administrateur
La vue d'administration en direct affiche les conteneurs en cours d'exécution, permet aux opérateurs d'inspecter l'activité et d'arrêter les sessions à la demande.
Pourquoi choisir Hostinger pour ShinyProxy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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