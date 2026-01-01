Déployer Filestash en un clic.
Gestionnaire de fichiers web auto-hébergé offrant un accès basé sur navigateur à FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, et plus de 20 backends de stockage.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Filestash
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Filestash
Filestash est une plateforme de gestion de fichiers open-source et agnostique au stockage qui vous offre une interface de navigateur épurée pour accéder aux fichiers via plus de 20 protocoles — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, et plus encore. Au lieu de maintenir des clients distincts pour chaque système de stockage, Filestash les unifie sous une seule interface web intuitive.
L'auto-hébergement de Filestash sur votre propre VPS maintient vos identifiants de stockage et vos transferts de fichiers entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans dépendances tierces. Connectez-vous à n'importe quel stockage que vous utilisez déjà, configurez l'authentification et partagez l'accès avec votre équipe.
Principales fonctionnalités de Filestash
Plus de 20 backends de stockage
Connectez-vous à FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox et bien plus encore depuis une interface unifiée unique sans changer de client.
Protocoles d'accès multiples
Accédez à vos fichiers via l'interface web, la passerelle SFTP, WebDAV, ou l'API compatible S3 — permettant à Filestash de fonctionner avec vos outils et flux de travail existants.
Édition de documents dans le navigateur
Modifiez des documents bureautiques directement dans le navigateur grâce à l'intégration optionnelle de Collabora Online — aucune application de bureau ni téléchargement de fichier n'est requis.
Architecture de plugin
Étendez Filestash avec des plugins pour des visionneuses de fichiers spécialisées, des backends d'authentification, des connecteurs de stockage et l'automatisation des flux de travail.
Recherche optimisée par l'IA
La recherche intelligente et les dossiers intelligents vous aident à localiser rapidement des fichiers sur tous les backends de stockage connectés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Filestash
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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