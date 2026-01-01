Tianji est une plateforme d'analyse tout-en-un open source qui regroupe l'analyse de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs au sein d'une interface unique. Plutôt que de gérer des outils distincts pour chaque besoin, Tianji vous permet de suivre les statistiques de visiteurs, de surveiller si vos services sont accessibles et de signaler l'état de santé de vos serveurs — le tout depuis un tableau de bord unique avec un système de notification unifié.

Conçu pour les équipes comme pour les opérateurs individuels, Tianji prend en charge l'accès multi-utilisateurs avec des permissions basées sur les rôles et restreint les nouvelles inscriptions par défaut afin que seuls les utilisateurs invités puissent s'inscrire. Une OpenAPI intégrée offre un accès programmatique à toutes les données. L'auto-hébergement permet de conserver vos données d'analyse et de surveillance sur votre propre infrastructure, à l'écart des plateformes tierces.