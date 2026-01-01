Déployer Tianji en 1 clic.
Plateforme d'analyse tout-en-un open source combinant l'analytique de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs dans un tableau de bord unique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tianji
Tianji est une plateforme d'analyse tout-en-un open source qui regroupe l'analyse de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs au sein d'une interface unique. Plutôt que de gérer des outils distincts pour chaque besoin, Tianji vous permet de suivre les statistiques de visiteurs, de surveiller si vos services sont accessibles et de signaler l'état de santé de vos serveurs — le tout depuis un tableau de bord unique avec un système de notification unifié.
Conçu pour les équipes comme pour les opérateurs individuels, Tianji prend en charge l'accès multi-utilisateurs avec des permissions basées sur les rôles et restreint les nouvelles inscriptions par défaut afin que seuls les utilisateurs invités puissent s'inscrire. Une OpenAPI intégrée offre un accès programmatique à toutes les données. L'auto-hébergement permet de conserver vos données d'analyse et de surveillance sur votre propre infrastructure, à l'écart des plateformes tierces.
Principales fonctionnalités de Tianji
Analyse du site web
Suivez les pages vues, les visiteurs uniques, les sources de référence et les paramètres UTM sans dépendre de Google Analytics ni envoyer de données à des tiers.
Surveillance de la disponibilité
Vérifiez en permanence si vos sites web et API sont accessibles et soyez alerté immédiatement lorsqu'un service tombe en panne.
Suivi de l'état du serveur
Installez l'agent léger Tianji sur n'importe quel serveur pour diffuser les métriques de CPU, de mémoire, de disque et de réseau vers votre tableau de bord.
Notifications intelligentes
Acheminez les alertes de temps d'arrêt et de problèmes de serveur vers Telegram, Slack, les e-mails, les webhooks et d'autres canaux à partir d'une configuration unique.
Accès OpenAPI
Une API REST entièrement documentée vous permet d'interroger par programmation les données d'analyse et de surveillance pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tianji
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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