Déployer Docmost en un clic.
Plateforme wiki collaborative open source avec coédition en temps réel, diagrammes et espaces d'équipe.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Docmost
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Docmost
Docmost est une alternative moderne et open-source à Notion et Confluence, conçue pour les équipes qui ont besoin d'une édition collaborative en temps réel sans les compromis de confidentialité des plateformes hébergées dans le cloud. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit, tandis que les espaces offrent une séparation claire entre les équipes, les projets ou les départements.
L'auto-hébergement de Docmost sur votre VPS signifie que votre documentation interne, vos décisions architecturales et le contenu sensible de votre base de connaissances ne quittent jamais votre infrastructure. La base de données PostgreSQL et le cache Redis inclus offrent les performances et la fiabilité qu'exige l'édition collaborative, avec un stockage persistant qui protège votre documentation au fil des mises à jour.
Principales fonctionnalités de Docmost
Coédition en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit qui semble instantanée et naturelle.
Diagrammes intégrés
Draw.io, Excalidraw et Mermaid sont disponibles directement dans l'éditeur, ainsi la documentation visuelle reste à côté du contenu écrit.
Organisation spatiale
Séparez le contenu par équipe, projet ou département avec des espaces individuels, chacun avec ses propres membres et paramètres d'autorisation.
Permissions granulaires
Les groupes d'utilisateurs et les contrôles d'accès au niveau de la page vous permettent de partager le bon contenu avec les bonnes personnes au sein de votre organisation.
Historique complet des versions
Chaque modification est enregistrée, vous pouvez donc consulter les révisions passées ou restaurer une version précédente de n'importe quelle page à tout moment.
Pourquoi choisir Hostinger pour Docmost
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.