Déployer Trek : installation en 1 clic.
Planificateur de voyage collaboratif auto-hébergé en temps réel avec cartes interactives, budgets, listes de préparation, journaux et assistance IA.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Trek
Trek est une plateforme de planification de voyages open-source et auto-hébergée qui combine la collaboration en temps réel avec tout ce dont vous avez besoin pour organiser un voyage dans une interface unique. Des planificateurs de journées par glisser-déposer, des cartes interactives avec des marqueurs photo, des prévisions météorologiques, des budgets multi-devises, des listes de colisage et un carnet de voyage de style magazine se trouvent tous aux côtés des réservations, du stockage de documents et de l'exportation PDF.
Contrairement aux applications de planification commerciales qui bloquent vos itinéraires et vos photos derrière des niveaux d'abonnement, Trek fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. La synchronisation WebSocket en temps réel maintient les compagnons et les membres de la famille coordonnés à mesure que les plans évoluent, la connexion unique OIDC facultative s'intègre aux fournisseurs d'identité existants, et un serveur MCP intégré permet aux assistants IA d'aider à planifier, emballer et budgétiser sans envoyer de données sensibles à des tiers.
Principales fonctionnalités de Trek
Collaboration en temps réel
La synchronisation WebSocket transmet instantanément chaque modification d'itinéraire, note et changement de budget à chaque voyageur connecté, afin que les co-planificateurs voient toujours le même plan.
Cartes interactives de voyage
Les cartes Leaflet ou Mapbox GL avec des bâtiments 3D, le terrain, la visualisation d'itinéraires, les marqueurs photo et le regroupement transforment les itinéraires plats en un plan visuel.
Budgets et listes de colisage
Suivez les dépenses par catégorie avec des répartitions par personne et par jour, la prise en charge de plusieurs devises, des modèles de listes de colisage et le suivi optionnel du poids des bagages.
Carnet de voyage et atlas
Capturez vos voyages dans un journal de style magazine avec des photos et des ambiances, et visualisez les pays visités, vos séries et vos statistiques sur une carte du monde.
SSO et 2FA
Connectez n'importe quel fournisseur OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — et protégez les comptes avec l'authentification à deux facteurs basée sur TOTP et des codes de secours.
IA via serveur MCP
Le serveur MCP authentifié OAuth 2.1, doté de plus de 150 outils, permet aux assistants IA de créer des voyages, d'établir des listes de choses à emporter et de gérer les budgets avec des autorisations ciblées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Trek
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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