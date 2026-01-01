Déployer GoatCounter en un clic.
Des analyses web légères et respectueuses de la vie privée qui affichent les pages vues et les informations sur les visiteurs sans suivre les données personnelles ni utiliser de cookies.
Trouvez le forfait VPS idéal pour GoatCounter
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec GoatCounter
GoatCounter est une plateforme d'analyse web simple et open-source conçue pour les développeurs qui souhaitent des données de pages vues significatives sans le coût de confidentialité des cookies de suivi ou de la collecte de données personnelles. Elle compte les pages vues, les référents, les navigateurs, les pays et les tailles d'écran — rien de plus. Aucune bannière de consentement n'est requise.
Contrairement aux plateformes d'analyse lourdes qui nécessitent plusieurs services, GoatCounter fonctionne comme un conteneur unique avec une base de données SQLite intégrée. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient toutes les données des visiteurs sous votre contrôle, totalement isolé des réseaux d'analyse tiers.
Principales fonctionnalités de GoatCounter
Aucun cookie requis
Suit les pages vues sans cookies ni identifiants persistants, donc aucune bannière de consentement n'est nécessaire en vertu du RGPD ou de la PECR.
Conteneur unique léger
Fonctionne comme un seul binaire Go avec une base de données SQLite intégrée — pas de service de base de données séparé ni d'infrastructure complexe.
Suivi des référents et des sources
Affiche les sites, les moteurs de recherche et les campagnes qui génèrent du trafic vers vos pages sans révéler l'identité des visiteurs.
Option de statistiques publiques
Vous pouvez éventuellement rendre votre tableau de bord d'analyse public afin que les lecteurs puissent consulter les statistiques du site sans avoir besoin d'un compte.
Script de suivi et API
Intégrez un petit extrait JavaScript ou utilisez l'API REST pour compter les vues de page depuis n'importe quel site, SPA ou service backend.
Pourquoi choisir Hostinger pour GoatCounter
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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