LanguageTool est un serveur de relecture open-source complet qui détecte les erreurs de grammaire, de style, de ponctuation et d'orthographe dans plus de 25 langues via une simple API HTTP RESTful. Il va bien au-delà de la simple vérification orthographique pour détecter des problèmes grammaticaux complexes, ce qui en fait une alternative respectueuse de la vie privée aux services de grammaire basés sur le cloud comme Grammarly.

Il s'agit d'un service uniquement API, sans interface utilisateur web traditionnelle. Les clients — extensions de navigateur, plugins LibreOffice, éditeurs de code et applications personnalisées — pointent vers votre URL de déploiement et appellent directement le point de terminaison /v2/check. L'auto-hébergement signifie que le contenu écrit ne quitte jamais votre infrastructure, ce qui est essentiel pour les documents juridiques, médicaux ou commerciaux sensibles.