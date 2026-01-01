Déployer LanguageTool en 1 clic.
Correcteur grammatical, stylistique et orthographique open source pour plus de 25 langues, disponible sous forme d'API REST privée auto-hébergée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec LanguageTool
LanguageTool est un serveur de relecture open-source complet qui détecte les erreurs de grammaire, de style, de ponctuation et d'orthographe dans plus de 25 langues via une simple API HTTP RESTful. Il va bien au-delà de la simple vérification orthographique pour détecter des problèmes grammaticaux complexes, ce qui en fait une alternative respectueuse de la vie privée aux services de grammaire basés sur le cloud comme Grammarly.
Il s'agit d'un service uniquement API, sans interface utilisateur web traditionnelle. Les clients — extensions de navigateur, plugins LibreOffice, éditeurs de code et applications personnalisées — pointent vers votre URL de déploiement et appellent directement le point de terminaison /v2/check. L'auto-hébergement signifie que le contenu écrit ne quitte jamais votre infrastructure, ce qui est essentiel pour les documents juridiques, médicaux ou commerciaux sensibles.
Principales fonctionnalités de LanguageTool
Prise en charge de plus de 25 langues
Vérifiez la grammaire et le style en anglais, espagnol, français, allemand, portugais, néerlandais, polonais et bien d'autres langues à partir d'un seul service.
Vérification grammaticale approfondie
Détecter les erreurs grammaticales complexes, les problèmes de style et les mots prêtant à confusion que les correcteurs orthographiques simples ne détectent pas.
Intégration de l'API REST
Intégrez la vérification grammaticale dans n'importe quelle application, CMS ou éditeur avec un point de terminaison HTTP /v2/check simple.
Modèles de langage N-grammes
Activer les modèles n-grammes optionnels pour une détection significativement améliorée des mots et expressions couramment confondus.
Ressources configurables
Ajustez la taille du tas Java lors du déploiement pour équilibrer l'utilisation de la mémoire et le débit en fonction de votre volume de requêtes attendu.
Pourquoi choisir Hostinger pour LanguageTool
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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