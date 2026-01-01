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Gestion de photos auto-hébergée avec reconnaissance faciale automatique, détection d'objets et recherche basée sur l'IA pour l'ensemble de votre collection.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibrePhotos

LibrePhotos est une plateforme de gestion de photos auto-hébergée et open-source qui apporte une organisation optimisée par l'IA à votre bibliothèque de photos personnelle. Contrairement à Google Photos ou iCloud, chaque image reste sur votre propre serveur — aucune limite de téléchargement, aucun frais d'abonnement et aucun accès tiers à vos souvenirs. Il traite automatiquement vos photos avec la reconnaissance faciale, la détection de scènes et la recherche sémantique afin que vous puissiez trouver n'importe quelle image sans étiquetage manuel.

L'auto-hébergement de LibrePhotos sur un VPS vous donne un contrôle total sur vos données les plus personnelles. Tout le traitement ML s'exécute localement — le regroupement de visages, le géocodage inversé et la détection d'objets se produisent sur votre serveur sans aucun appel à des services d'IA externes. Que vous migriez depuis un service de photos dans le cloud ou que vous construisiez une archive familiale privée, LibrePhotos offre une alternative raffinée et complète en termes de fonctionnalités.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de LibrePhotos

Reconnaissance faciale

Regroupe automatiquement les visages dans toute votre bibliothèque afin que vous puissiez identifier les personnes une seule fois et retrouver instantanément toutes les photos où elles apparaissent.

Recherche de photos basée sur l'IA

Recherchez vos photos par objets, scènes et descriptions à l'aide de l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucune API infonuagique requise.

Organisation automatique des photos

Les vues chronologiques et d'albums avec regroupement basé sur les événements, géocodage inversé et extraction des métadonnées EXIF organisent votre bibliothèque sans effort manuel.

Prise en charge multi-utilisateur

Partagez votre serveur photo avec les membres de votre famille, chacun avec sa propre bibliothèque, son propre périmètre de reconnaissance faciale et ses propres contrôles d'accès.

Prise en charge RAW et vidéo

Gère les fichiers RAW, les formats HEIC/HEIF et les vidéos en plus des JPEGs standard, en préservant la qualité d'image et les métadonnées complètes.

Pourquoi choisir Hostinger pour LibrePhotos

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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