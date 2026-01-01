Déployer LibrePhotos en un clic.
Gestion de photos auto-hébergée avec reconnaissance faciale automatique, détection d'objets et recherche basée sur l'IA pour l'ensemble de votre collection.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LibrePhotos
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibrePhotos
LibrePhotos est une plateforme de gestion de photos auto-hébergée et open-source qui apporte une organisation optimisée par l'IA à votre bibliothèque de photos personnelle. Contrairement à Google Photos ou iCloud, chaque image reste sur votre propre serveur — aucune limite de téléchargement, aucun frais d'abonnement et aucun accès tiers à vos souvenirs. Il traite automatiquement vos photos avec la reconnaissance faciale, la détection de scènes et la recherche sémantique afin que vous puissiez trouver n'importe quelle image sans étiquetage manuel.
L'auto-hébergement de LibrePhotos sur un VPS vous donne un contrôle total sur vos données les plus personnelles. Tout le traitement ML s'exécute localement — le regroupement de visages, le géocodage inversé et la détection d'objets se produisent sur votre serveur sans aucun appel à des services d'IA externes. Que vous migriez depuis un service de photos dans le cloud ou que vous construisiez une archive familiale privée, LibrePhotos offre une alternative raffinée et complète en termes de fonctionnalités.
Principales fonctionnalités de LibrePhotos
Reconnaissance faciale
Regroupe automatiquement les visages dans toute votre bibliothèque afin que vous puissiez identifier les personnes une seule fois et retrouver instantanément toutes les photos où elles apparaissent.
Recherche de photos basée sur l'IA
Recherchez vos photos par objets, scènes et descriptions à l'aide de l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucune API infonuagique requise.
Organisation automatique des photos
Les vues chronologiques et d'albums avec regroupement basé sur les événements, géocodage inversé et extraction des métadonnées EXIF organisent votre bibliothèque sans effort manuel.
Prise en charge multi-utilisateur
Partagez votre serveur photo avec les membres de votre famille, chacun avec sa propre bibliothèque, son propre périmètre de reconnaissance faciale et ses propres contrôles d'accès.
Prise en charge RAW et vidéo
Gère les fichiers RAW, les formats HEIC/HEIF et les vidéos en plus des JPEGs standard, en préservant la qualité d'image et les métadonnées complètes.
Pourquoi choisir Hostinger pour LibrePhotos
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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