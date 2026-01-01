Homarr est un tableau de bord open-source épuré, conçu pour vous offrir une interface unique pour toutes vos applications auto-hébergées. Plutôt que de mettre en favori des dizaines d'URL de services, Homarr les présente sous forme de tuiles organisées avec des indicateurs de statut en direct, une fonction de recherche et des actions rapides — le tout à partir d'une seule page.

Le déploiement de Homarr sur votre propre VPS assure que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément sur le réseau local et peut s'intégrer directement avec Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur état de santé en temps réel.