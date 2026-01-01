Déployer Homarr en 1 clic.
Tableau de bord de serveur moderne et personnalisable pour organiser et surveiller tous vos services auto-hébergés en un seul endroit.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Homarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Homarr
Homarr est un tableau de bord open-source épuré, conçu pour vous offrir une interface unique pour toutes vos applications auto-hébergées. Plutôt que de mettre en favori des dizaines d'URL de services, Homarr les présente sous forme de tuiles organisées avec des indicateurs de statut en direct, une fonction de recherche et des actions rapides — le tout à partir d'une seule page.
Le déploiement de Homarr sur votre propre VPS assure que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément sur le réseau local et peut s'intégrer directement avec Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur état de santé en temps réel.
Principales fonctionnalités de Homarr
Organisation de services
Regroupez les applications dans des tableaux et catégories personnalisés afin que chaque service soit accessible en un clic.
Intégration Docker
Détecter automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur statut, leur état de santé et leur utilisation des ressources sans configuration manuelle.
Suivi du statut
Interroger les services à intervalles réguliers et afficher des indicateurs de disponibilité en direct directement sur chaque tuile.
Mise en page personnalisable
L'éditeur de grille par glisser-déposer vous permet de redimensionner, de réorganiser et de mettre en forme les tuiles pour s'adapter à votre flux de travail.
Recherche et signets
Recherche instantanée dans tous les services configurés et sur le web, avec des raccourcis clavier pour les utilisateurs avancés.
Support multi-utilisateur
Créez des comptes séparés avec des autorisations basées sur les rôles afin que chaque membre de l'équipe ne voie que ce dont il a besoin.
Pourquoi choisir Hostinger pour Homarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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