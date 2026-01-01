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Plateforme de questions-réponses auto-hébergée de type Stack Overflow pour les équipes, les salles de classe et le partage interne des connaissances.

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KVM 2
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Scoold

Scoold est une plateforme de questions-réponses et de partage de connaissances open source, inspirée de Stack Overflow, conçue spécifiquement pour les équipes, les écoles et les organisations qui ont besoin d'un endroit structuré pour capturer les questions, les réponses et les connaissances tacites. Le frontal Spring Boot à JAR unique est associé au backend Para, qui gère l'authentification, la recherche et la persistance, et est livré dans ce déploiement avec un magasin H2 intégré prêt à l'emploi dès le premier démarrage.

L'auto-hébergement de Scoold conserve chaque question, réponse, vote et identité d'utilisateur sur votre propre VPS au lieu d'un service de questions-réponses SaaS tiers. Il n'y a pas de frais par siège, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour votre base de connaissances, et la licence Apache 2.0 vous permet d'ajuster les règles de vote, les badges, les espaces et les fournisseurs d'authentification pour correspondre à la façon dont votre équipe travaille réellement.

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Principales fonctionnalités de Scoold

Flux de travail Stack Overflow

Le vote, les réponses acceptées, la réputation, les badges et les balises offrent aux contributeurs le même flux familier de questions-réponses que sur le Stack Overflow public, sans courbe d'apprentissage pour les nouveaux membres de l'équipe.

Espaces dédiés aux équipes

Regroupez les questions et les utilisateurs dans des Espaces isolés afin que l'ingénierie, le support et les RH puissent partager une seule installation Scoold sans que leur contenu ne se mélange.

Backend Para groupé

Le serveur d'applications Para est déployé aux côtés de Scoold et s'initialise automatiquement au premier démarrage, ainsi l'authentification, la recherche et le stockage fonctionnent prêts à l'emploi sans aucune configuration séparée.

Connexion sociale et LDAP

Connectez-vous avec Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, ou e-mail et mot de passe — choisissez les fournisseurs d'identité que votre organisation utilise déjà sans écrire de code d'authentification personnalisé.

Blocs Markdown et de code

Le Markdown de style GitHub avec des blocs de code colorés syntaxiquement, des tableaux, des listes de tâches et des emojis fait de Scoold un choix naturel pour les équipes d'ingénieurs documentant les problèmes techniques et leurs solutions.

API REST et webhooks

Une interface REST OpenAPI 3.0 et des webhooks signés vous permettent de scripter des rapports, d'importer du contenu Q&R existant et d'intégrer Scoold à un chat, à Zapier ou à votre propre automatisation.

Pourquoi choisir Hostinger pour Scoold

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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