Déployer Scoold : installation en un clic.
Plateforme de questions-réponses auto-hébergée de type Stack Overflow pour les équipes, les salles de classe et le partage interne des connaissances.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Scoold
Scoold est une plateforme de questions-réponses et de partage de connaissances open source, inspirée de Stack Overflow, conçue spécifiquement pour les équipes, les écoles et les organisations qui ont besoin d'un endroit structuré pour capturer les questions, les réponses et les connaissances tacites. Le frontal Spring Boot à JAR unique est associé au backend Para, qui gère l'authentification, la recherche et la persistance, et est livré dans ce déploiement avec un magasin H2 intégré prêt à l'emploi dès le premier démarrage.
L'auto-hébergement de Scoold conserve chaque question, réponse, vote et identité d'utilisateur sur votre propre VPS au lieu d'un service de questions-réponses SaaS tiers. Il n'y a pas de frais par siège, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour votre base de connaissances, et la licence Apache 2.0 vous permet d'ajuster les règles de vote, les badges, les espaces et les fournisseurs d'authentification pour correspondre à la façon dont votre équipe travaille réellement.
Principales fonctionnalités de Scoold
Flux de travail Stack Overflow
Le vote, les réponses acceptées, la réputation, les badges et les balises offrent aux contributeurs le même flux familier de questions-réponses que sur le Stack Overflow public, sans courbe d'apprentissage pour les nouveaux membres de l'équipe.
Espaces dédiés aux équipes
Regroupez les questions et les utilisateurs dans des Espaces isolés afin que l'ingénierie, le support et les RH puissent partager une seule installation Scoold sans que leur contenu ne se mélange.
Backend Para groupé
Le serveur d'applications Para est déployé aux côtés de Scoold et s'initialise automatiquement au premier démarrage, ainsi l'authentification, la recherche et le stockage fonctionnent prêts à l'emploi sans aucune configuration séparée.
Connexion sociale et LDAP
Connectez-vous avec Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, ou e-mail et mot de passe — choisissez les fournisseurs d'identité que votre organisation utilise déjà sans écrire de code d'authentification personnalisé.
Blocs Markdown et de code
Le Markdown de style GitHub avec des blocs de code colorés syntaxiquement, des tableaux, des listes de tâches et des emojis fait de Scoold un choix naturel pour les équipes d'ingénieurs documentant les problèmes techniques et leurs solutions.
API REST et webhooks
Une interface REST OpenAPI 3.0 et des webhooks signés vous permettent de scripter des rapports, d'importer du contenu Q&R existant et d'intégrer Scoold à un chat, à Zapier ou à votre propre automatisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Scoold
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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