Ombi est le système de requêtes auto-hébergé de référence pour les foyers utilisant Plex, Emby ou Jellyfin. Les utilisateurs se connectent avec leur compte de serveur multimédia existant et demandent des films, des séries télévisées, des albums de musique et du contenu 4K via une interface web soignée et adaptée aux mobiles. Chaque demande est acheminée vers une file d'attente d'approbation configurable, puis transmet automatiquement les éléments approuvés à Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato pour leur traitement.

L'auto-hébergement d'Ombi sur un VPS offre à vos utilisateurs un entonnoir clair de « demande d'abord » vers votre médiathèque et vous offre un point unique pour approuver, refuser ou gérer par lots les demandes entrantes — sans exposer vos panneaux d'administration Arr au foyer.