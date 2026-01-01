Déployer Ombi en 1 clic.
Système de demande auto-hébergé pour Plex, Emby et Jellyfin — les utilisateurs demandent des films et des séries, vous approuvez et traitez automatiquement.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ombi
Ombi est le système de requêtes auto-hébergé de référence pour les foyers utilisant Plex, Emby ou Jellyfin. Les utilisateurs se connectent avec leur compte de serveur multimédia existant et demandent des films, des séries télévisées, des albums de musique et du contenu 4K via une interface web soignée et adaptée aux mobiles. Chaque demande est acheminée vers une file d'attente d'approbation configurable, puis transmet automatiquement les éléments approuvés à Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato pour leur traitement.
L'auto-hébergement d'Ombi sur un VPS offre à vos utilisateurs un entonnoir clair de « demande d'abord » vers votre médiathèque et vous offre un point unique pour approuver, refuser ou gérer par lots les demandes entrantes — sans exposer vos panneaux d'administration Arr au foyer.
Principales fonctionnalités de Ombi
Connexion Plex, Emby et Jellyfin
Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants de serveur multimédia existants, il n'y a donc pas de compte séparé à gérer et les autorisations restent synchronisées.
Demandes de films, de séries TV, de musique et de 4K
Les quotas par catégorie, les limites par utilisateur et les règles d'approbation vous permettent de personnaliser ce que chaque spectateur peut demander sans supervision manuelle.
Exécution automatique via Arr
Les requêtes approuvées sont directement acheminées vers Sonarr, Radarr et Lidarr via leurs API REST afin que le contenu soit téléchargé, traité et ajouté automatiquement à la bibliothèque.
Demande de notifications
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail et les notifications push des applications mobiles permettent aux administrateurs et aux utilisateurs de rester synchronisés à mesure que les requêtes progressent.
Interface utilisateur et applications adaptées au mobile
L'interface web réactive soignée et les applications compagnons iOS et Android permettent aux membres du foyer de demander et de suivre du contenu depuis n'importe quel appareil.
Pourquoi choisir Hostinger pour Ombi
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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