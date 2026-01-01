Déployer Matrix Synapse en un clic.
Serveur de discussion décentralisé et chiffré de bout en bout pour une communication sécurisée en temps réel avec prise en charge complète de la fédération.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Matrix Synapse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Matrix Synapse
Matrix Synapse est le homeserver de référence pour le protocole de communication ouvert Matrix, permettant la messagerie en temps réel, les appels vocaux et vidéo, le partage de fichiers et le chiffrement de bout en bout sur un réseau fédéré de serveurs. Approuvé par les gouvernements, les universités et les entreprises du monde entier, Synapse permet à vos utilisateurs de communiquer en toute sécurité tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.
La fédération permet à votre serveur de se connecter de manière transparente à d'autres serveurs Matrix, afin que vos utilisateurs puissent joindre n'importe qui sur le réseau Matrix mondial. Grâce à des passerelles vers Slack, Discord, IRC et Telegram, Synapse s'intègre aux flux de travail de communication existants sans forcer tout le monde à utiliser une seule plateforme.
Principales fonctionnalités de Matrix Synapse
Chiffrement de bout en bout
Tous les messages privés et les discussions de groupe sont chiffrés par défaut, garantissant que les données restent privées même pour les administrateurs de serveur.
Prise en charge de la fédération
Communiquez avec les utilisateurs sur n'importe quel serveur Matrix dans le monde entier grâce à une fédération inter-serveurs transparente.
Ponts de plateforme
Connectez-vous à Slack, Discord, IRC, Telegram et d'autres plateformes via des ponts de protocole.
Chambres et espaces
Organisez les conversations avec des salons, des espaces, des fils de discussion, des réactions et la modification des messages pour une communication structurée.
Appels vocaux et vidéo
Passez des appels vocaux et vidéo VoIP directement au sein des clients Matrix sans services externes.
Intégration SSO
Authentifier les utilisateurs via les fournisseurs OIDC, SAML et CAS pour l'authentification unique d'entreprise.
Pourquoi choisir Hostinger pour Matrix Synapse
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés