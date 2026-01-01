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Serveur de discussion décentralisé et chiffré de bout en bout pour une communication sécurisée en temps réel avec prise en charge complète de la fédération.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Matrix Synapse

Matrix Synapse est le homeserver de référence pour le protocole de communication ouvert Matrix, permettant la messagerie en temps réel, les appels vocaux et vidéo, le partage de fichiers et le chiffrement de bout en bout sur un réseau fédéré de serveurs. Approuvé par les gouvernements, les universités et les entreprises du monde entier, Synapse permet à vos utilisateurs de communiquer en toute sécurité tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.

La fédération permet à votre serveur de se connecter de manière transparente à d'autres serveurs Matrix, afin que vos utilisateurs puissent joindre n'importe qui sur le réseau Matrix mondial. Grâce à des passerelles vers Slack, Discord, IRC et Telegram, Synapse s'intègre aux flux de travail de communication existants sans forcer tout le monde à utiliser une seule plateforme.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Matrix Synapse

Chiffrement de bout en bout

Tous les messages privés et les discussions de groupe sont chiffrés par défaut, garantissant que les données restent privées même pour les administrateurs de serveur.

Prise en charge de la fédération

Communiquez avec les utilisateurs sur n'importe quel serveur Matrix dans le monde entier grâce à une fédération inter-serveurs transparente.

Ponts de plateforme

Connectez-vous à Slack, Discord, IRC, Telegram et d'autres plateformes via des ponts de protocole.

Chambres et espaces

Organisez les conversations avec des salons, des espaces, des fils de discussion, des réactions et la modification des messages pour une communication structurée.

Appels vocaux et vidéo

Passez des appels vocaux et vidéo VoIP directement au sein des clients Matrix sans services externes.

Intégration SSO

Authentifier les utilisateurs via les fournisseurs OIDC, SAML et CAS pour l'authentification unique d'entreprise.

Pourquoi choisir Hostinger pour Matrix Synapse

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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