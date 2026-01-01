Matrix Synapse est le homeserver de référence pour le protocole de communication ouvert Matrix, permettant la messagerie en temps réel, les appels vocaux et vidéo, le partage de fichiers et le chiffrement de bout en bout sur un réseau fédéré de serveurs. Approuvé par les gouvernements, les universités et les entreprises du monde entier, Synapse permet à vos utilisateurs de communiquer en toute sécurité tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.

La fédération permet à votre serveur de se connecter de manière transparente à d'autres serveurs Matrix, afin que vos utilisateurs puissent joindre n'importe qui sur le réseau Matrix mondial. Grâce à des passerelles vers Slack, Discord, IRC et Telegram, Synapse s'intègre aux flux de travail de communication existants sans forcer tout le monde à utiliser une seule plateforme.