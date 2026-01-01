Silex est l'alternative open source à Webflow — un constructeur de sites web visuel, sans code, qui fonctionne entièrement dans le navigateur et produit des fichiers HTML et CSS standard. Contrairement aux constructeurs de sites web commerciaux qui verrouillent vos designs et votre contenu sur leur plateforme, Silex stocke tout sous forme de fichiers bruts sur votre propre serveur. Il se connecte aux CMS headless pour le contenu dynamique, s'intègre aux générateurs de sites statiques comme 11ty, et peut être étendu via un système de plugins.

L'auto-hébergement de Silex sur un VPS offre aux concepteurs web et aux agences un espace de travail illimité pour leurs projets à un coût de serveur fixe, sans frais par site et sans dépendance à une plateforme tierce pour rester en ligne ou abordable.