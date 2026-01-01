Déployer Silex en un clic.
Constructeur de sites web visuel open source sans code qui génère des fichiers HTML et CSS propres et portables.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Silex
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Silex
Silex est l'alternative open source à Webflow — un constructeur de sites web visuel, sans code, qui fonctionne entièrement dans le navigateur et produit des fichiers HTML et CSS standard. Contrairement aux constructeurs de sites web commerciaux qui verrouillent vos designs et votre contenu sur leur plateforme, Silex stocke tout sous forme de fichiers bruts sur votre propre serveur. Il se connecte aux CMS headless pour le contenu dynamique, s'intègre aux générateurs de sites statiques comme 11ty, et peut être étendu via un système de plugins.
L'auto-hébergement de Silex sur un VPS offre aux concepteurs web et aux agences un espace de travail illimité pour leurs projets à un coût de serveur fixe, sans frais par site et sans dépendance à une plateforme tierce pour rester en ligne ou abordable.
Principales fonctionnalités de Silex
Éditeur visuel par glisser-déposer
Construisez des pages visuellement en utilisant l'éditeur basé sur GrapesJS avec des composants, des styles et des outils de mise en page — aucune connaissance HTML ou CSS n'est requise.
Sortie HTML statique
Chaque site web produit par Silex est un HTML et CSS propre et standard — sans dépendances d'exécution, fonctionne sur n'importe quel fournisseur d'hébergement, et est entièrement portable.
Liaison de données CMS
Connectez les designs de page à WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex et d'autres CMS headless afin que les non-développeurs puissent mettre à jour le contenu sans toucher au design.
Tableau de bord multi-sites
Gérer un nombre illimité de projets de sites web à partir d'une seule instance Silex, organisés dans un seul espace de travail pour les agences et les freelances ayant plusieurs clients.
Extensibilité des plugins
Étendez Silex avec des composants personnalisés, des connecteurs de données et des intégrations de services tiers via le système de plugins sans forker le cœur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Silex
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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