Déployer VERT en un clic.
Convertisseur de fichiers open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur utilisant WebAssembly — pas de téléchargement de fichiers, confidentialité totale.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec VERT
VERT est un outil de conversion de fichiers open-source qui traite tout localement dans le navigateur en utilisant WebAssembly. Les fichiers ne quittent jamais l'appareil de l'utilisateur — il n'y a pas de traitement côté serveur, pas de téléchargement et pas de rétention de données. Il convertit des documents, des images, de l'audio et de la vidéo en utilisant FFmpeg-WASM.
L'auto-hébergement de VERT sur un VPS le rend disponible comme un outil d'équipe privé accessible depuis n'importe quel navigateur sans dépendre de services de conversion tiers. La conversion par lots avec glisser-déposer, l'absence de limites de taille de fichier et l'absence de dépendance au cloud en font une alternative pratique pour les flux de travail soucieux de la confidentialité.
Principales fonctionnalités de VERT
Traitement côté navigateur uniquement
Toute la conversion se fait localement à l'aide de WebAssembly — les fichiers ne quittent jamais le navigateur de l'utilisateur, garantissant une confidentialité totale des données.
Aucune limite de taille de fichier
Contrairement aux convertisseurs cloud avec des plafonds de téléchargement, VERT traite des fichiers de toute taille directement dans le navigateur en utilisant la mémoire disponible de l'appareil.
Prise en charge multi-format
Convertissez des documents, des images, de l'audio et de la vidéo dans des dizaines de formats à l'aide du moteur de conversion FFmpeg-WASM.
Conversion par lots
Glisser et déposer plusieurs fichiers à la fois et les convertir tous en une seule opération par lots sans répéter les étapes.
Pourquoi choisir Hostinger pour VERT
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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