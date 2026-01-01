Déployer Mailpit en 1 clic.
Outil de test d'e-mails léger qui capture les messages SMTP et les affiche dans une boîte de réception basée sur un navigateur.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mailpit
Mailpit est un outil open source de test et de débogage d'e-mails conçu pour les développeurs. Il exécute un serveur SMTP intégré qui intercepte tous les e-mails sortants de vos applications et affiche les messages capturés dans une boîte de réception web propre et consultable, sans jamais envoyer de courrier à de vrais destinataires. Cela permet de tester en toute sécurité les flux de notification par e-mail, d'itérer sur les modèles d'e-mails et de vérifier les configurations SMTP dans les environnements de développement et de staging.
Mailpit est le remplaçant moderne et activement maintenu de MailHog (qui n'est plus maintenu). Il est livré sous forme d'un seul binaire léger avec un stockage de messages rapide basé sur SQLite, une recherche plein texte, un rendu d'e-mails HTML, une API REST et une authentification SMTP et UI optionnelle — le tout avec une empreinte mémoire négligeable.
Principales fonctionnalités de Mailpit
Capture d'e-mail SMTP
Agit comme un serveur SMTP de substitution qui intercepte les courriers sortants de toute application, empêchant l'envoi accidentel à de vraies adresses e-mail pendant le développement.
Boîte de réception basée sur navigateur
Afficher, rechercher et inspecter tous les messages capturés dans une interface utilisateur web réactive avec un rendu HTML complet, une vue du code source et une mise en page adaptée aux mobiles.
Accès à l'API REST
Interroger, supprimer et gérer des messages par programmation via une API REST documentée, permettant l'intégration avec des suites de tests automatisées et des pipelines CI/CD.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans les lignes d'objet, les adresses de l'expéditeur et du destinataire, et le corps du message pour localiser rapidement des e-mails spécifiques pendant les tests.
Étiquetage des messages
Balisez automatiquement les messages par type — HTML, pièces jointes, images intégrées — pour un filtrage visuel rapide à travers de grands volumes d'e-mails de test.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mailpit
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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