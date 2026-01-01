Déployer GIMP en un clic.
Éditeur d'images professionnel open-source accessible depuis n'importe quel navigateur via une interface de bureau à distance.
Trouvez le forfait VPS idéal pour GIMP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un éditeur d'images matricielles gratuit et open source, dont les fonctionnalités sont comparables à celles des outils commerciaux. Il gère la retouche photo, la correction des couleurs, la composition basée sur des calques, la peinture numérique et la conception graphique au sein d'une seule application. Ce modèle exécute GIMP dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, de sorte que votre environnement d'édition complet est accessible depuis n'importe quel appareil sans rien installer localement.
Héberger GIMP sur un VPS signifie que vos pinceaux personnalisés, scripts et fichiers de projet sont toujours disponibles depuis n'importe quelle machine. Les ressources dédiées en CPU et RAM gèrent les grandes toiles et les tâches d'exportation par lots qui mettraient à rude épreuve un appareil local de faible spécification.
Principales fonctionnalités de GIMP
Accès par navigateur
Accédez à un espace de travail GIMP complet depuis n'importe quel navigateur moderne via KasmVNC — aucune installation locale requise sur aucun appareil.
Outils de retouche avancés
Outils professionnels de retouche photo, de correction des couleurs, de mappage tonal et de réparation pour les photographes et les designers.
Composition de calques
Édition basée sur des calques avec masques, modes de fusion et regroupement pour des compositions d'images complexes.
Automatisation de scripts
Les scripts Script-Fu et Python-Fu automatisent les tâches répétitives et permettent le traitement par lots de grands ensembles d'images.
Prise en charge d'un large éventail de formats
Ouvrez, modifiez et exportez des centaines de formats de fichiers, y compris PSD, TIFF, WebP et RAW, sans outils de conversion.
Pourquoi choisir Hostinger pour GIMP
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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