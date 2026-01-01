Déployer Gramps Web en un clic.
Plateforme de généalogie auto-hébergée pour construire, explorer et partager des arbres généalogiques depuis n'importe quel navigateur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Gramps Web
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gramps Web
Gramps Web est l'interface web collaborative de Gramps, la plateforme de généalogie open-source la plus utilisée. Il transforme votre base de données d'arbre généalogique privé en une application web multi-utilisateur — accessible depuis n'importe quel navigateur — complète avec des graphiques interactifs, des cartes, une recherche en texte intégral et des outils d'analyse ADN. Contrairement aux services de généalogie cloud qui monétisent vos données d'histoire familiale, Gramps Web fonctionne entièrement sur votre propre VPS, gardant chaque enregistrement d'ancêtre, document et photo sous votre contrôle total.
Gramps Web utilise le format de base de données natif de Gramps, de sorte que les données Gramps de bureau existantes s'importent directement et les modifications apportées via l'interface web se synchronisent avec l'application de bureau. Le premier utilisateur à s'inscrire devient le propriétaire et l'administrateur de l'arbre.
Principales fonctionnalités de Gramps Web
Arbres généalogiques interactifs
Les graphiques en éventail, les vues d'ascendance, les arbres de descendance et les visualisations chronologiques offrent différentes perspectives sur votre histoire familiale dans le navigateur.
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément toutes les personnes, lieux, événements, sources et notes de votre arbre — y compris le contenu des documents et médias joints.
Synchronisation du bureau
Utilise le format de base de données natif de Gramps pour une synchronisation bidirectionnelle avec l'application de bureau Gramps, afin que les modifications web et de bureau restent synchronisées.
Collaboration multi-utilisateur
Invitez les membres de votre famille avec des autorisations basées sur les rôles — les éditeurs peuvent ajouter des enregistrements tandis que les spectateurs ne peuvent que consulter, gardant ainsi vos données organisées.
Outils d'analyse ADN
Navigateur de chromosomes, visualisation des segments d'ADN partagés et gestion des kits pour l'intégration des données de généalogie génétique parallèlement aux registres traditionnels.
Pourquoi choisir Hostinger pour Gramps Web
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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