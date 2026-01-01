Teedy est un système de gestion documentaire open-source qui transforme une pile de documents scannés, de PDF et de fichiers numériques en une archive structurée et consultable. Chaque document téléchargé est traité par OCR afin que son texte devienne entièrement consultable, et un système flexible de balises, de catégories hiérarchiques et de métadonnées personnalisées permet d'organiser de grandes collections. Une interface web réactive et épurée, des comptes multi-utilisateurs avec des permissions granulaires et une API REST complète le rendent adapté aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes.

L'auto-hébergement de Teedy sur votre propre VPS permet de conserver les documents sensibles — contrats, factures, dossiers fiscaux et pièces d'identité — au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que dans un cloud tiers, tout en offrant l'OCR, la recherche en texte intégral et un versionnement compatible avec les audits dès l'installation.