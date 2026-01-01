Déployer iTop en un clic.
Plateforme ITSM open source et CMDB pour gérer les services informatiques, l'infrastructure et les flux de travail de support.
Trouvez le forfait VPS idéal pour iTop
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec iTop
iTop (Portail des opérations informatiques) est une plateforme de gestion des services informatiques entièrement open-source et basée sur le web, construite autour des meilleures pratiques ITIL. Elle combine une puissante base de données de gestion de configuration avec des modules de helpdesk, de gestion des incidents, des problèmes, des changements et des services — le tout dans une seule application auto-hébergée.
Contrairement aux outils ITSM SaaS qui facturent par agent, l'auto-hébergement d'iTop sur votre propre VPS donne à votre équipe informatique un contrôle total sur vos données, votre personnalisation et vos intégrations. Vous pouvez étendre iTop via des modules complémentaires du iTop Hub pour l'adapter à vos flux de travail opérationnels spécifiques.
Principales fonctionnalités de iTop
CMDB intégrée
Suivez tous les actifs informatiques et leurs relations dans une base de données entièrement personnalisable avec analyse d'impact graphique.
Incident et centre d'assistance
Gérer les tickets de support avec suivi des SLA, notifications aux utilisateurs et une piste d'audit complète de chaque action effectuée.
Gestion du changement
Planifiez et approuvez les changements avec des flux de travail structurés qui maintiennent votre environnement informatique stable et traçable.
Catalogue de services
Définissez et gérez les offres de services, les contrats et les objectifs de SLA au sein de l'ensemble de votre organisation informatique.
Extensible via des modules complémentaires
Étendez iTop avec des extensions communautaires et commerciales depuis le iTop Hub sans modifier le code source.
Pourquoi choisir Hostinger pour iTop
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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