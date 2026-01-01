Easy!Appointments est une plateforme de planification complète et open source qui permet aux entreprises de services d'offrir la prise de rendez-vous en ligne sans payer de frais par réservation ni accepter de verrouillage de plateforme. Les clients voient les disponibilités en temps réel et réservent eux-mêmes leurs créneaux, réduisant ainsi les interruptions téléphoniques et la gestion manuelle des calendriers pour le personnel.

Le système prend en charge plusieurs prestataires de services avec des calendriers indépendants, des formulaires de réservation personnalisables et des rappels par e-mail automatisés qui réduisent les taux d'absentéisme. La synchronisation avec Google Agenda maintient les plannings synchronisés avec les outils que le personnel utilise déjà. Des secteurs tels que la santé, la beauté, le conseil et l'éducation font confiance à Easy!Appointments pour son interface épurée et sa configuration flexible. Ce déploiement associe l'application à une base de données MySQL pour une persistance fiable des données de planification.