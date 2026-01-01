Déployer Easy!Appointments en 1 clic.
Système de prise de rendez-vous open-source gratuit, doté d'une fonction d'auto-réservation pour les clients, de calendriers multi-prestataires et de notifications par e-mail automatisées.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Easy!Appointments
Easy!Appointments est une plateforme de planification complète et open source qui permet aux entreprises de services d'offrir la prise de rendez-vous en ligne sans payer de frais par réservation ni accepter de verrouillage de plateforme. Les clients voient les disponibilités en temps réel et réservent eux-mêmes leurs créneaux, réduisant ainsi les interruptions téléphoniques et la gestion manuelle des calendriers pour le personnel.
Le système prend en charge plusieurs prestataires de services avec des calendriers indépendants, des formulaires de réservation personnalisables et des rappels par e-mail automatisés qui réduisent les taux d'absentéisme. La synchronisation avec Google Agenda maintient les plannings synchronisés avec les outils que le personnel utilise déjà. Des secteurs tels que la santé, la beauté, le conseil et l'éducation font confiance à Easy!Appointments pour son interface épurée et sa configuration flexible. Ce déploiement associe l'application à une base de données MySQL pour une persistance fiable des données de planification.
Principales fonctionnalités de Easy!Appointments
Auto-réservation client
Les clients consultent les disponibilités en temps réel et réservent des rendez-vous en ligne sans aucun échange avec le personnel.
Calendriers multi-fournisseurs
Gère les calendriers individuels et les plages de disponibilité pour chaque prestataire de services, évitant les doubles réservations entre les équipes.
Notifications automatisées
Envoie automatiquement des e-mails de confirmation et de rappel, réduisant les taux de non-présentation sans aucun suivi manuel.
Synchronisation Google Agenda
Synchronise les réservations avec Google Agenda afin que les prestataires voient les rendez-vous à côté du reste de leur emploi du temps.
Formulaires de réservation personnalisables
Adaptez les champs que les clients remplissent lors de la réservation pour recueillir les informations requises par chaque type de service.
Pourquoi choisir Hostinger pour Easy!Appointments
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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