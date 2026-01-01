Milvus est la base de données vectorielle open source la plus populaire au monde, conçue spécifiquement pour stocker et rechercher des embeddings de haute dimension générés par des modèles d'apprentissage automatique. Elle prend en charge les index HNSW, IVF et DiskANN, la recherche hybride de vecteurs denses et clairsemés, et gère des milliards de vecteurs tout en maintenant une latence de requête inférieure à la milliseconde. Ce template déploie la pile complète de Milvus avec etcd pour les métadonnées, MinIO pour le stockage d'objets et Attu comme interface web de gestion visuelle.

Héberger Milvus sur votre propre VPS permet de conserver les embeddings propriétaires et les données utilisateur sensibles au sein de votre infrastructure, fournit de la mémoire et un CPU dédiés pour les charges de travail d'IA gourmandes en index, et élimine les coûts par requête des services de base de données vectorielles gérés.