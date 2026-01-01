Déployer Milvus en un clic.
Base de données vectorielle open source conçue pour les applications d'IA qui recherche des milliards d'embeddings avec une latence inférieure à la milliseconde.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Milvus
Milvus est la base de données vectorielle open source la plus populaire au monde, conçue spécifiquement pour stocker et rechercher des embeddings de haute dimension générés par des modèles d'apprentissage automatique. Elle prend en charge les index HNSW, IVF et DiskANN, la recherche hybride de vecteurs denses et clairsemés, et gère des milliards de vecteurs tout en maintenant une latence de requête inférieure à la milliseconde. Ce template déploie la pile complète de Milvus avec etcd pour les métadonnées, MinIO pour le stockage d'objets et Attu comme interface web de gestion visuelle.
Héberger Milvus sur votre propre VPS permet de conserver les embeddings propriétaires et les données utilisateur sensibles au sein de votre infrastructure, fournit de la mémoire et un CPU dédiés pour les charges de travail d'IA gourmandes en index, et élimine les coûts par requête des services de base de données vectorielles gérés.
Principales fonctionnalités de Milvus
Recherche à l'échelle du milliard
Indexez et interrogez des milliards de vecteurs avec une latence inférieure à la milliseconde en utilisant les index HNSW, IVF ou DiskANN.
Recherche hybride
Combiner des vecteurs denses, des vecteurs creux et des filtres de métadonnées dans une seule requête pour une récupération par IA plus précise.
Infrastructure prête pour RAG
Stockez les embeddings de documents et récupérez le contexte pertinent pour les LLM, alimentant des chatbots précis et des systèmes de questions-réponses.
Attu Web UI
Gérez les collections, exécutez des requêtes et surveillez la santé du cluster via une console de gestion intégrée basée sur un navigateur.
SDKs multilingues
Les clients officiels pour Python, Java, Go et Node.js, ainsi que les APIs REST et gRPC, s'intègrent à n'importe quelle pile d'IA.
Pourquoi choisir Hostinger pour Milvus
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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