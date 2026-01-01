Déployer Stump en 1 clic.
Serveur auto-hébergé de bandes dessinées, mangas et livres électroniques avec prise en charge OPDS, synchronisation de liseuses et un lecteur web intégré.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Stump
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Stump
Stump est un serveur multimédia rapide et open source pour les bandes dessinées, les mangas et les livres électroniques, développé en Rust. Il organise vos bibliothèques EPUB, PDF, CBZ et CBR dans une interface web navigable avec un lecteur intégré, et expose un catalogue OPDS afin que tout lecteur électronique ou application compatible puisse diffuser votre collection directement. La synchronisation Kobo et KoReader maintient la progression de la lecture synchronisée sur tous les appareils sans avoir besoin de signets manuels.
L'auto-hébergement de Stump sur votre VPS signifie que toute votre bibliothèque est accessible depuis n'importe quel appareil, n'importe où, sans avoir à télécharger de fichiers vers un service cloud tiers. Le serveur basé sur Rust fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend pratique même sur les plans VPS d'entrée de gamme.
Principales fonctionnalités de Stump
Prise en charge EPUB, PDF, CBZ/CBR
Lisez des bandes dessinées, des mangas, des PDF et des livres électroniques directement dans le navigateur avec un lecteur intégré réactif optimisé pour chaque format.
Prise en charge du catalogue OPDS
Exposez votre bibliothèque via OPDS et OPDS Page Streaming afin que toute application compatible — Moon+ Reader, Kybook, Panels — puisse parcourir et diffuser votre collection.
Synchronisation Kobo et KoReader
Synchronisez la progression de lecture et les signets avec les liseuses Kobo et KoReader automatiquement, maintenant votre position cohérente sur tous les appareils.
Contrôle d'accès granulaire
Gérer plusieurs comptes d'utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles, contrôlant les bibliothèques auxquelles chaque utilisateur peut accéder et ce qu'il peut modifier.
Collections et listes de lecture
Organisez des séries en collections et créez des listes de lecture ordonnées pour guider les lecteurs à travers des publications en plusieurs volumes ou des arcs narratifs croisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Stump
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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