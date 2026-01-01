Déployer Maxun en 1 clic.
Plateforme open source sans code pour transformer n'importe quel site web en flux de travail d'extraction de données structurés et automatisés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Maxun
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Maxun
Maxun est une plateforme de données web open source et sans code qui vous permet d'extraire, de scraper, de crawler et de rechercher sur le web sans écrire de code. Grâce à un enregistreur visuel, il vous suffit de naviguer sur un site web et Maxun transforme vos actions en un robot d'extraction réutilisable — aucune connaissance en programmation n'est requise. L'extraction basée sur l'IA vous permet de décrire en langage simple les données que vous souhaitez et de les récupérer automatiquement.
L'auto-hébergement de Maxun sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données extraites, la planification et les intégrations. La plateforme prend en charge l'exportation vers Google Sheets, Airtable et les webhooks, et inclut un SDK et une CLI complets pour les développeurs qui souhaitent aller plus loin. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et MinIO pour le stockage des fichiers, vous offrant une configuration complète et prête pour la production.
Principales fonctionnalités de Maxun
Enregistreur Sans Code
Enregistrez vos actions de navigation une seule fois et Maxun les convertit en un robot d'extraction reproductible — aucun code requis.
Extraction de données par IA
Décrivez les données que vous souhaitez en langage naturel et laissez l'extraction basée sur les LLM les localiser et les structurer pour vous.
Exploration web
Explorer des sites web entiers automatiquement, découvrant et extrayant du contenu de chaque page pertinente dans le cadre défini.
Exécutions programmées
Configurez les robots pour qu'ils s'exécutent selon un calendrier et livrent des données structurées fraîches à la destination de votre choix sans intervention manuelle.
Intégrations flexibles
Exporter les données extraites directement vers Google Sheets, Airtable, ou tout point de terminaison de webhook avec prise en charge de l'intégration intégrée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Maxun
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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