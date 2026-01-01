Déployer OmniTools en 1 clic.
Suite d'utilitaires web auto-hébergée avec plus de 80 outils pour l'édition d'images, la manipulation de PDF, la conversion vidéo et la transformation de données.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec OmniTools
OmniTools regroupe plus de 80 utilitaires web dans une seule application auto-hébergée, éliminant le besoin de visiter de multiples sites de conversion en ligne dispersés. L'édition d'images, la fusion de PDF, le découpage vidéo, le formatage JSON, la génération de codes QR, et bien d'autres fonctionnalités sont toutes accessibles depuis une interface unique et cohérente, sans limites de taille de fichier ni abonnements payants.
Étant donné que tout le traitement s'effectue directement dans le navigateur, aucun fichier n'est jamais téléversé sur le serveur. L'auto-hébergement d'OmniTools garantit que les documents sensibles restent sur votre réseau, que votre équipe dispose d'un outil propre, sans publicité et accessible depuis n'importe quel appareil, et que vous éliminez les risques liés à la confidentialité des sites web de conversion publics.
Principales fonctionnalités de OmniTools
Traitement côté navigateur
Toutes les opérations de fichiers s'exécutent localement dans le navigateur — rien n'est téléchargé sur le serveur, ce qui garantit la confidentialité des documents sensibles.
Outils Image et PDF
Redimensionner, convertir et compresser des images ; fusionner, diviser et annoter des PDF sans installer de logiciel de bureau.
Utilitaires vidéo & audio
Rogner des vidéos, extraire des pistes audio et convertir au format GIF directement dans le navigateur.
Outils de données pour développeurs
Formater du JSON, convertir entre CSV et JSON, valider du XML, et encoder ou décoder des URL en un seul endroit.
Sans publicités ni murs de paiement
L'auto-hébergement offre une interface épurée et sans distraction, avec plus de 80 outils entièrement disponibles sans frais supplémentaires.
Pourquoi choisir Hostinger pour OmniTools
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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