Déployer TeslaMate en un clic.
Enregistreur de données auto-hébergé pour votre Tesla qui enregistre chaque trajet, chaque recharge et chaque statistique de voyage avec de magnifiques tableaux de bord Grafana.
Trouvez le forfait VPS idéal pour TeslaMate
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec TeslaMate
TeslaMate est un enregistreur de données open-source pour les propriétaires de Tesla qui se connecte à l'API Tesla, interroge en continu la télémétrie de votre voiture et stocke chaque trajet, recharge, mise à jour logicielle et événement d'inactivité dans une base de données PostgreSQL. Conçu autour d'une application web Phoenix épurée et d'une instance Grafana dédiée avec deux douzaines de tableaux de bord préconfigurés, il vous offre un aperçu historique de l'efficacité, de la dégradation de la batterie, des coûts de recharge et des habitudes de conduite que l'application Tesla ne révèle pas.
L'auto-hébergement de TeslaMate sur votre VPS préserve la confidentialité de chaque kilomètre de données de conduite — aucun service d'analyse tiers n'ingère vos lieux de trajet, votre historique de recharge ou vos habitudes de réveil. Les serveurs PostgreSQL, Grafana et MQTT inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, et vous vous connectez à TeslaMate une seule fois avec votre compte Tesla pour commencer à collecter des données.
Principales fonctionnalités de TeslaMate
Journalisation de la conduite et de la recharge
L'interrogation continue enregistre chaque trajet, session de recharge, mise à jour logicielle et événement de stationnement avec des horodatages de début et de fin précis et des emplacements.
Tableaux de bord Grafana préconçus
Deux douzaines de tableaux de bord visualisent l'efficacité, l'autonomie, les coûts de recharge, l'usure des pneus et la dégradation de la batterie en standard — aucune configuration Grafana n'est requise.
Voyage et résolution d'adresse
Le géocodage inversé transforme les coordonnées GPS brutes en adresses nommées afin que l'historique des trajets vous montre les noms de lieux réels, et non des coordonnées.
Suivi de l'état de la batterie
Les graphiques de dégradation de la batterie à long terme et la perte de capacité projetée vous aident à prendre des décisions éclairées concernant le remplacement ou les réclamations au titre de la garantie.
Rapports sur les coûts de recharge
Configurez les tarifs par emplacement pour calculer les coûts de recharge exacts par session, les estimations de facture mensuelle et les économies par rapport à l'essence.
Intégration MQTT
L'état en direct du véhicule publié via MQTT s'intègre à Home Assistant, openHAB, ou à toute autre plateforme domotique compatible MQTT.
Pourquoi choisir Hostinger pour TeslaMate
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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