Déployer Littlelink-Server en 1 clic.
Alternative à Linktree, sans état et auto-hébergée, pour les pages de biographie de créateurs, intégrant des dizaines de boutons de marque sociale.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Littlelink-Server
Littlelink-Server est un service de lien en bio léger, open-source et sans état, conçu comme une alternative auto-hébergée à Linktree. Il affiche une page d'atterrissage unique qui regroupe tous vos liens importants – profils sociaux, chaînes de contenu, e-mail, pages de don – derrière une seule URL courte que vous pouvez placer dans n'importe quelle bio.
Étant donné que la page entière est générée à partir de variables d'environnement, il n'y a pas de base de données, pas de panneau d'administration et pas de tarification par utilisateur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient le trafic des visiteurs, l'image de marque et les analyses sur une infrastructure que vous contrôlez, avec la pleine propriété du domaine et aucune donnée partagée avec une plateforme tierce.
Principales fonctionnalités de Littlelink-Server
Conteneur sans état
Aucune base de données ou stockage persistant requis - la page entière est rendue à partir de variables d'environnement, ce qui rend les déploiements rapides et jetables.
Plus de 150 boutons de marque
Livré avec des boutons natifs et reconnaissables pour GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, et plus d'une centaine d'autres services prêts à l'emploi.
Thèmes clairs et foncés
Choisissez entre les modes de présentation clair et sombre intégrés pour correspondre à votre marque personnelle sans écrire de CSS personnalisé.
Ordre personnalisé des boutons
Réorganisez l'ordre d'affichage des liens en utilisant une simple liste séparée par des virgules, afin que les destinations les plus importantes restent visibles sans défilement.
Métadonnées Open Graph
Inclut des balises Open Graph et Twitter Card configurables afin que les aperçus sur les plateformes sociales affichent clairement votre avatar, votre nom et votre biographie.
Statistiques Umami facultatives
S'intègre à Umami auto-hébergé pour suivre les clics sur les liens en toute confidentialité, sans cookies tiers ni traqueurs externes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Littlelink-Server
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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