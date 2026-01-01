Déployer phpMyAdmin en 1 clic.
Outil d'administration web pour gérer les bases de données MySQL et MariaDB via une interface graphique intuitive.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec phpMyAdmin
phpMyAdmin est l'outil d'administration web le plus largement utilisé pour les bases de données MySQL et MariaDB, reconnu par des millions de développeurs et d'administrateurs de bases de données depuis plus de vingt ans. Il offre une interface graphique complète pour parcourir les données, exécuter des requêtes SQL, gérer les tables et les index, gérer les privilèges des utilisateurs, et importer ou exporter des données — le tout sans accès en ligne de commande.
Ce déploiement fonctionne en mode serveur arbitraire, vous permettant de vous connecter à n'importe quelle instance MySQL ou MariaDB en saisissant ses identifiants lors de la connexion. L'auto-hébergement de phpMyAdmin sur votre propre VPS maintient le trafic de la base de données au sein de votre réseau et offre un accès toujours disponible et sécurisé via HTTPS.
Principales fonctionnalités de phpMyAdmin
Gestion graphique de bases de données
Parcourir, rechercher, modifier et supprimer des enregistrements dans les bases de données et les tables via une interface web intuitive.
Éditeur de requêtes SQL
Exécutez des requêtes avec coloration syntaxique, autocomplétion et un générateur de requêtes visuel pour les opérations complexes.
Importation et exportation
Déplacez les données entrantes et sortantes en utilisant SQL, CSV, XML, JSON et d'autres formats populaires avec des options configurables.
Gestion des droits d'utilisateur
Créez et gérez des comptes d'utilisateurs de base de données avec des autorisations granulaires sur les serveurs MySQL.
Prise en charge multi-serveurs
Connectez-vous à différentes instances MySQL et MariaDB à partir d'un seul déploiement phpMyAdmin en utilisant le mode serveur arbitraire.
Surveillance de serveur
Afficher les statistiques de la base de données et des tables, suivre les métriques d'état du serveur et surveiller les performances en temps réel.
Pourquoi choisir Hostinger pour phpMyAdmin
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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