phpMyAdmin est l'outil d'administration web le plus largement utilisé pour les bases de données MySQL et MariaDB, reconnu par des millions de développeurs et d'administrateurs de bases de données depuis plus de vingt ans. Il offre une interface graphique complète pour parcourir les données, exécuter des requêtes SQL, gérer les tables et les index, gérer les privilèges des utilisateurs, et importer ou exporter des données — le tout sans accès en ligne de commande.

Ce déploiement fonctionne en mode serveur arbitraire, vous permettant de vous connecter à n'importe quelle instance MySQL ou MariaDB en saisissant ses identifiants lors de la connexion. L'auto-hébergement de phpMyAdmin sur votre propre VPS maintient le trafic de la base de données au sein de votre réseau et offre un accès toujours disponible et sécurisé via HTTPS.