Déployer OpenHands avec une installation en un clic.
Ingénieur logiciel IA autonome open source qui lit, écrit et exécute du code pour accomplir des tâches de développement de bout en bout.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenHands
OpenHands est une plateforme open-source permettant d'exécuter des agents IA qui accomplissent de manière autonome des tâches d'ingénierie logicielle. Soutenu par un environnement d'exécution en bac à sable, il lit et écrit des fichiers, exécute des commandes de terminal, exécute des suites de tests, installe des paquets et navigue sur le web — le tout sans intervention humaine entre les étapes. Chaque session s'exécute dans un conteneur isolé, de sorte que l'agent peut effectuer des opérations arbitraires en toute sécurité sans affecter votre hôte VPS.
La plateforme prend en charge tous les principaux fournisseurs de LLM via LiteLLM, vous permettant de configurer OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou tout point de terminaison compatible OpenAI comme backend de raisonnement. L'auto-hébergement maintient votre base de code et l'historique de vos tâches sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par tâche au-delà de ce que votre fournisseur de LLM facture.
Principales fonctionnalités de OpenHands
Exécution de code autonome
Lit des fichiers, écrit du code, exécute des commandes et teste la sortie de manière itérative — le tout dans un bac à sable de conteneur isolé par session.
Prise en charge multi-fournisseur des LLM
Apportez votre propre clé API pour OpenAI, Anthropic, Google, ou tout point de terminaison compatible OpenAI via l'intégration LiteLLM intégrée.
Navigation web et recherche
Parcourir la documentation, rechercher sur le web et récupérer des données en temps réel dans le cadre de tâches de recherche et de mise en œuvre en plusieurs étapes.
Intégration GitHub
Authentifiez-vous avec GitHub pour permettre à l'agent de lire les dépôts, de créer des branches, de valider les modifications et d'ouvrir des requêtes de tirage de manière autonome.
Accès aux fichiers du Workspace
Montez votre répertoire de projet afin que l'agent lise et modifie vos fichiers source réels pendant chaque session de codage.
Persistance de session
L'historique des conversations et la mémoire de l'agent persistent d'une session à l'autre afin que le travail de longue haleine puisse reprendre exactement là où il s'était arrêté.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenHands
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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