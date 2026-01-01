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Ingénieur logiciel IA autonome open source qui lit, écrit et exécute du code pour accomplir des tâches de développement de bout en bout.

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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenHands

OpenHands est une plateforme open-source permettant d'exécuter des agents IA qui accomplissent de manière autonome des tâches d'ingénierie logicielle. Soutenu par un environnement d'exécution en bac à sable, il lit et écrit des fichiers, exécute des commandes de terminal, exécute des suites de tests, installe des paquets et navigue sur le web — le tout sans intervention humaine entre les étapes. Chaque session s'exécute dans un conteneur isolé, de sorte que l'agent peut effectuer des opérations arbitraires en toute sécurité sans affecter votre hôte VPS.

La plateforme prend en charge tous les principaux fournisseurs de LLM via LiteLLM, vous permettant de configurer OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou tout point de terminaison compatible OpenAI comme backend de raisonnement. L'auto-hébergement maintient votre base de code et l'historique de vos tâches sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par tâche au-delà de ce que votre fournisseur de LLM facture.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OpenHands

Exécution de code autonome

Lit des fichiers, écrit du code, exécute des commandes et teste la sortie de manière itérative — le tout dans un bac à sable de conteneur isolé par session.

Prise en charge multi-fournisseur des LLM

Apportez votre propre clé API pour OpenAI, Anthropic, Google, ou tout point de terminaison compatible OpenAI via l'intégration LiteLLM intégrée.

Navigation web et recherche

Parcourir la documentation, rechercher sur le web et récupérer des données en temps réel dans le cadre de tâches de recherche et de mise en œuvre en plusieurs étapes.

Intégration GitHub

Authentifiez-vous avec GitHub pour permettre à l'agent de lire les dépôts, de créer des branches, de valider les modifications et d'ouvrir des requêtes de tirage de manière autonome.

Accès aux fichiers du Workspace

Montez votre répertoire de projet afin que l'agent lise et modifie vos fichiers source réels pendant chaque session de codage.

Persistance de session

L'historique des conversations et la mémoire de l'agent persistent d'une session à l'autre afin que le travail de longue haleine puisse reprendre exactement là où il s'était arrêté.

Pourquoi choisir Hostinger pour OpenHands

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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