OpenHands est une plateforme open-source permettant d'exécuter des agents IA qui accomplissent de manière autonome des tâches d'ingénierie logicielle. Soutenu par un environnement d'exécution en bac à sable, il lit et écrit des fichiers, exécute des commandes de terminal, exécute des suites de tests, installe des paquets et navigue sur le web — le tout sans intervention humaine entre les étapes. Chaque session s'exécute dans un conteneur isolé, de sorte que l'agent peut effectuer des opérations arbitraires en toute sécurité sans affecter votre hôte VPS.

La plateforme prend en charge tous les principaux fournisseurs de LLM via LiteLLM, vous permettant de configurer OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou tout point de terminaison compatible OpenAI comme backend de raisonnement. L'auto-hébergement maintient votre base de code et l'historique de vos tâches sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par tâche au-delà de ce que votre fournisseur de LLM facture.