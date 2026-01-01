Déployer Drupal en un clic.
CMS open source de niveau entreprise propulsant des millions de sites web dans le monde entier, des blogs personnels aux portails gouvernementaux à grande échelle.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Drupal
Drupal est un système de gestion de contenu mature et de niveau entreprise, auquel font confiance les gouvernements, les universités, les entreprises de médias et les organisations du Fortune 500 du monde entier. Son architecture modulaire et son vaste écosystème de plus de 50 000 modules contribués permettent aux équipes de créer, d'un simple site éditorial à une plateforme numérique multi-sites complexe, sans écrire une seule ligne de code personnalisé.
Les capacités de CMS headless de Drupal, sa couche d'API robuste et son système de permissions granulaires en font une solution solide pour les organisations qui ont besoin de gérer du contenu sur plusieurs canaux — web, mobile et au-delà — tout en respectant des flux de travail éditoriaux stricts et des exigences de conformité. Ce déploiement associe Drupal à un backend PostgreSQL pour une fiabilité et des performances de niveau production.
Principales fonctionnalités de Drupal
Modélisation de contenu flexible
Définissez des types de contenu et des champs personnalisés pour correspondre exactement à votre flux de travail éditorial, sans être contraint par une structure de données fixe.
CMS headless et API REST
Exposez le contenu via une interface RESTful ou JSON:API afin que les équipes front-end puissent créer des expériences personnalisées dans n'importe quel framework.
Rôles et autorisations granulaires
Contrôlez précisément ce que chaque rôle d'utilisateur peut créer, modifier, publier ou supprimer dans toute la hiérarchie du site.
Support multilingue
La traduction intégrée et la gestion des langues vous permettent de publier du contenu dans des dizaines de langues à partir d'une seule installation.
Vaste écosystème de modules
Plus de 50 000 modules contribués étendent Drupal avec l'e-commerce, le SEO, la gestion des médias et des intégrations de services tiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour Drupal
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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