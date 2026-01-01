Déployer Fusio en un clic.
Plateforme de gestion d'API open source pour créer, exploiter et monétiser des API avec un portail développeur visuel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Fusio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fusio
Fusio est une plateforme de gestion d'API auto-hébergée et open-source qui agit à la fois comme une passerelle API et un constructeur de backend. Elle vous permet d'exposer des tables de base de données, des microservices ou une logique personnalisée en tant qu'API REST sans écrire de code passe-partout — prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore. Un portail développeur intégré offre aux développeurs externes un accès en libre-service, la gestion des clés API et une documentation OpenAPI en direct, tandis que les plans d'abonnement et la limitation de débit facilitent la monétisation de vos API.
Avec la prise en charge native du protocole de contexte de modèle (MCP), Fusio peut également servir de hub d'intégration pour les agents d'IA, connectant vos données et services directement aux flux de travail LLM. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le trafic API et la logique métier sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de Fusio
Base de données vers API
Exposer MySQL, PostgreSQL, MongoDB et d'autres sources de données sous forme d'API REST gouvernées sans écrire de code passe-partout.
Portail des développeurs
Offrez aux développeurs externes un accès API en libre-service, la gestion des clés et une documentation OpenAPI en direct dans un portail personnalisé.
Monétisation des API
Créez des plans d'abonnement et des niveaux de limitation de débit pour facturer l'utilisation de l'API avec des quotas configurables et une intégration de la facturation.
Intégration MCP
Connectez vos API directement dans les flux de travail des agents IA via la prise en charge native du protocole de contexte de modèle pour l'intégration d'outils LLM.
Génération de SDK
Générez automatiquement des SDK clients pour tous les principaux langages de programmation afin d'accélérer les intégrations d'API tierces.
Pourquoi choisir Hostinger pour Fusio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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