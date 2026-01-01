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Moteur de recherche IA open-source qui fournit des réponses génératives et citées au lieu de listes de liens.

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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Morphic

Morphic est un moteur de recherche open-source alimenté par l'IA qui combine de grands modèles linguistiques avec la recherche web en temps réel pour produire des réponses structurées et citées. Au lieu d'une liste de liens classés, Morphic lit et synthétise le contenu web afin que les utilisateurs obtiennent une réponse directe avec des références qu'ils peuvent vérifier. Il prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Ollama locaux, vous permettant de choisir le backend d'IA qui correspond à vos besoins.

L'auto-hébergement de Morphic conserve chaque requête de recherche et l'historique des conversations sur votre propre serveur. Ce déploiement intègre SearXNG comme backend de recherche, de sorte qu'aucun abonnement API de recherche externe n'est requis — juste une clé de fournisseur d'IA et votre VPS.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Morphic

Réponses génératives citées

Morphic synthétise les informations provenant de multiples sources et présente une réponse structurée avec des citations intégrées, afin que les utilisateurs puissent lire et vérifier chaque affirmation.

Support IA multi-fournisseurs

Basculez entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, ou une instance Ollama locale sans changer l'interface — mettez simplement à jour votre clé API.

Historique de chat persistant

Chaque conversation de recherche est enregistrée dans PostgreSQL, afin que les utilisateurs puissent revenir aux discussions précédentes, poursuivre les questions de suivi et partager les résultats via un lien.

Recherche privée groupée

SearXNG est inclus comme backend de recherche web, ce qui signifie qu'aucun abonnement à une API de recherche n'est nécessaire et que les requêtes n'atteignent jamais les fournisseurs de recherche commerciaux.

Questions de suivi

Morphic prend en charge les conversations multi-tours au sein d'un fil de recherche, permettant aux utilisateurs d'affiner, d'étendre ou de rediriger toute réponse sans avoir à tout recommencer.

Pourquoi choisir Hostinger pour Morphic

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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