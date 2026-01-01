Morphic est un moteur de recherche open-source alimenté par l'IA qui combine de grands modèles linguistiques avec la recherche web en temps réel pour produire des réponses structurées et citées. Au lieu d'une liste de liens classés, Morphic lit et synthétise le contenu web afin que les utilisateurs obtiennent une réponse directe avec des références qu'ils peuvent vérifier. Il prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Ollama locaux, vous permettant de choisir le backend d'IA qui correspond à vos besoins.

L'auto-hébergement de Morphic conserve chaque requête de recherche et l'historique des conversations sur votre propre serveur. Ce déploiement intègre SearXNG comme backend de recherche, de sorte qu'aucun abonnement API de recherche externe n'est requis — juste une clé de fournisseur d'IA et votre VPS.