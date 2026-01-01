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Système de gestion documentaire open source avec OCR automatique, recherche plein texte et organisation par étiquettes pour tous vos documents numérisés.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Papermerge

Papermerge est un système de gestion documentaire open-source conçu pour transformer la paperasse physique en une archive numérique consultable et organisée. Téléchargez des PDF ou des images numérisées et Papermerge extrait automatiquement le texte via OCR, rendant chaque facture, contrat et reçu instantanément consultable par leur contenu. L'organisation basée sur des balises, les hiérarchies de dossiers et les champs de métadonnées personnalisés vous offrent un contrôle précis sur la façon dont les documents sont structurés et récupérés. Le support multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles le rend adapté aussi bien aux petites entreprises qu'aux professions libérales.

L'auto-hébergement de Papermerge sur votre propre VPS signifie que les dossiers financiers sensibles, les documents juridiques et les fichiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. Vous évitez les frais mensuels de stockage cloud tout en bénéficiant d'une capacité documentaire illimitée, de la possibilité d'appliquer des politiques de rétention personnalisées et de la flexibilité d'intégration avec les flux de travail existants via l'API REST de Papermerge.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Papermerge

Extraction OCR automatique

Papermerge extrait le texte consultable des PDF et des images numérisées automatiquement lors du téléchargement, transformant une pile de documents numérisés en une base de données interrogeable.

Recherche plein texte

Recherchez dans l'intégralité du contenu et des métadonnées de chaque document de votre archive, avec des filtres par date, balises et champs personnalisés pour une récupération précise.

Organisation par étiquettes et dossiers

Combinez les hiérarchies de dossiers avec des balises flexibles et des champs de métadonnées personnalisés pour construire une structure organisationnelle qui correspond à la façon dont votre entreprise fonctionne réellement.

Permissions multi-utilisateurs

Le contrôle d'accès basé sur les rôles permet aux équipes de partager une seule archive de documents tout en ne rendant les fichiers sensibles visibles qu'aux utilisateurs autorisés.

Opérations sur les pages PDF

Fusionnez, divisez et réorganisez les pages PDF directement dans Papermerge, éliminant le besoin d'un éditeur PDF séparé lors du nettoyage des documents numérisés.

Pourquoi choisir Hostinger pour Papermerge

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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