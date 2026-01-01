Déployer Papermerge en un clic.
Système de gestion documentaire open source avec OCR automatique, recherche plein texte et organisation par étiquettes pour tous vos documents numérisés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Papermerge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Papermerge
Papermerge est un système de gestion documentaire open-source conçu pour transformer la paperasse physique en une archive numérique consultable et organisée. Téléchargez des PDF ou des images numérisées et Papermerge extrait automatiquement le texte via OCR, rendant chaque facture, contrat et reçu instantanément consultable par leur contenu. L'organisation basée sur des balises, les hiérarchies de dossiers et les champs de métadonnées personnalisés vous offrent un contrôle précis sur la façon dont les documents sont structurés et récupérés. Le support multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles le rend adapté aussi bien aux petites entreprises qu'aux professions libérales.
L'auto-hébergement de Papermerge sur votre propre VPS signifie que les dossiers financiers sensibles, les documents juridiques et les fichiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. Vous évitez les frais mensuels de stockage cloud tout en bénéficiant d'une capacité documentaire illimitée, de la possibilité d'appliquer des politiques de rétention personnalisées et de la flexibilité d'intégration avec les flux de travail existants via l'API REST de Papermerge.
Principales fonctionnalités de Papermerge
Extraction OCR automatique
Papermerge extrait le texte consultable des PDF et des images numérisées automatiquement lors du téléchargement, transformant une pile de documents numérisés en une base de données interrogeable.
Recherche plein texte
Recherchez dans l'intégralité du contenu et des métadonnées de chaque document de votre archive, avec des filtres par date, balises et champs personnalisés pour une récupération précise.
Organisation par étiquettes et dossiers
Combinez les hiérarchies de dossiers avec des balises flexibles et des champs de métadonnées personnalisés pour construire une structure organisationnelle qui correspond à la façon dont votre entreprise fonctionne réellement.
Permissions multi-utilisateurs
Le contrôle d'accès basé sur les rôles permet aux équipes de partager une seule archive de documents tout en ne rendant les fichiers sensibles visibles qu'aux utilisateurs autorisés.
Opérations sur les pages PDF
Fusionnez, divisez et réorganisez les pages PDF directement dans Papermerge, éliminant le besoin d'un éditeur PDF séparé lors du nettoyage des documents numérisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Papermerge
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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