Déployer PinePods en 1 clic.
Gestionnaire de podcasts multi-utilisateurs auto-hébergé avec synchronisation multi-appareils, recherche PodcastIndex et applications mobiles natives.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PinePods
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PinePods
PinePods est un gestionnaire de podcasts open-source conçu pour les foyers, les équipes et les auditeurs individuels qui souhaitent conserver leur historique d'écoute hors des serveurs tiers. Il combine une interface web soignée avec des clients natifs Android, iOS et de bureau, de sorte que chaque appareil reste synchronisé sans dépendre des plateformes de podcasts commerciales.
Ce qui distingue PinePods, c'est son modèle multi-utilisateur de première classe associé à la prise en charge intégrée de l'API gpodder et à l'intégration de PodcastIndex. Chaque membre bénéficie d'abonnements, d'une file d'attente et d'un historique de lecture indépendants tout en partageant un seul backend. L'auto-hébergement du serveur sur votre propre VPS permet de garder votre liste d'abonnements, vos habitudes d'écoute et vos épisodes téléchargés entièrement privés et exempts de traqueurs publicitaires.
Principales fonctionnalités de PinePods
Comptes multi-utilisateurs
Chaque membre dispose d'abonnements, de files d'attente et d'un historique d'écoute indépendants, pris en charge par un serveur partagé — idéal pour les familles ou les foyers partagés.
Synchronisation multi-appareils
La position de lecture, la file d'attente et les abonnements se synchronisent en temps réel entre les clients web, Android, iOS et de bureau via l'API gpodder intégrée.
Recherche PodcastIndex
Découvrez de nouvelles émissions via le catalogue ouvert PodcastIndex ou la recherche iTunes sans envoyer de requêtes à des annuaires financés par la publicité.
Téléchargements d'épisodes
Téléchargez les épisodes sur le serveur pour une écoute hors ligne, l'archivage et la protection contre la disparition des émissions des flux publics.
Chaînes YouTube
Abonnez-vous aux chaînes YouTube comme s'il s'agissait de podcasts, avec extraction audio afin que vous puissiez écouter de la même manière que vous écoutez des émissions régulières.
Importation et sauvegarde OPML
Importez vos abonnements de podcasts existants via OPML, planifiez des sauvegardes automatiques et exportez tout quand vous en avez besoin.
Pourquoi choisir Hostinger pour PinePods
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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