Déployer PrivateGPT en un clic.
Moteur RAG auto-hébergé qui vous permet de discuter avec vos documents privés en utilisant des LLM locaux — aucune donnée ne quitte votre serveur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PrivateGPT
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PrivateGPT
PrivateGPT est une plateforme RAG (Retrieval-Augmented Generation) open source permettant d'interroger vos propres documents à l'aide de grands modèles de langage locaux. Téléchargez des fichiers et posez-leur des questions — le système récupère les passages les plus pertinents et utilise un LLM local pour générer des réponses précises et citées sans envoyer de données à des API externes ou à des services cloud.
Ce déploiement utilise Ollama pour exécuter l'inférence entièrement sur CPU, ce qui le rend pratique sur n'importe quel VPS sans GPU. Lors du premier lancement, Ollama télécharge automatiquement Llama 3.1 8B et un modèle d'intégration de texte — aucun compte HuggingFace ni clé API n'est requis. Les démarrages ultérieurs sont rapides. L'auto-hébergement conserve vos documents, requêtes et historique de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement.
Principales fonctionnalités de PrivateGPT
100 % privé par conception
Toutes les inférences s'exécutent localement via Ollama — les documents, les requêtes et les réponses n'atteignent jamais les API externes ou les services cloud.
Ingestion de documents
Téléchargez des PDF, des fichiers texte, des feuilles de calcul, et plus encore ; le système les découpe et les intègre dans un magasin de vecteurs local pour une récupération sémantique.
Réponses optimisées par RAG
Chaque réponse récupère d'abord les passages de document les plus pertinents, fondant les réponses sur votre contenu réel plutôt que sur des connaissances inventées.
Modes de requête multiples
Basculez entre le chat RAG, la recherche de documents complète, le chat LLM simple et la synthèse depuis la même interface sans reconfigurer quoi que ce soit.
Inférence sans GPU
Fonctionne entièrement sur CPU via Ollama — aucun GPU ou CUDA requis, ce qui le rend déployable sur n'importe quel plan VPS standard.
Interface utilisateur web intégrée
Interface basée sur Gradio pour télécharger des documents, poser des questions et gérer les fichiers ingérés — aucun frontend séparé à installer.
Pourquoi choisir Hostinger pour PrivateGPT
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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