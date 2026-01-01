Jusqu’à 70 % de rabais sur PrivateGPT

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Moteur RAG auto-hébergé qui vous permet de discuter avec vos documents privés en utilisant des LLM locaux — aucune donnée ne quitte votre serveur.

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VPS géré par l’IA
$ CA18,19/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour PrivateGPT

70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec PrivateGPT

PrivateGPT est une plateforme RAG (Retrieval-Augmented Generation) open source permettant d'interroger vos propres documents à l'aide de grands modèles de langage locaux. Téléchargez des fichiers et posez-leur des questions — le système récupère les passages les plus pertinents et utilise un LLM local pour générer des réponses précises et citées sans envoyer de données à des API externes ou à des services cloud.

Ce déploiement utilise Ollama pour exécuter l'inférence entièrement sur CPU, ce qui le rend pratique sur n'importe quel VPS sans GPU. Lors du premier lancement, Ollama télécharge automatiquement Llama 3.1 8B et un modèle d'intégration de texte — aucun compte HuggingFace ni clé API n'est requis. Les démarrages ultérieurs sont rapides. L'auto-hébergement conserve vos documents, requêtes et historique de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de PrivateGPT

100 % privé par conception

Toutes les inférences s'exécutent localement via Ollama — les documents, les requêtes et les réponses n'atteignent jamais les API externes ou les services cloud.

Ingestion de documents

Téléchargez des PDF, des fichiers texte, des feuilles de calcul, et plus encore ; le système les découpe et les intègre dans un magasin de vecteurs local pour une récupération sémantique.

Réponses optimisées par RAG

Chaque réponse récupère d'abord les passages de document les plus pertinents, fondant les réponses sur votre contenu réel plutôt que sur des connaissances inventées.

Modes de requête multiples

Basculez entre le chat RAG, la recherche de documents complète, le chat LLM simple et la synthèse depuis la même interface sans reconfigurer quoi que ce soit.

Inférence sans GPU

Fonctionne entièrement sur CPU via Ollama — aucun GPU ou CUDA requis, ce qui le rend déployable sur n'importe quel plan VPS standard.

Interface utilisateur web intégrée

Interface basée sur Gradio pour télécharger des documents, poser des questions et gérer les fichiers ingérés — aucun frontend séparé à installer.

Pourquoi choisir Hostinger pour PrivateGPT

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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