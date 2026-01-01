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Déployer Rybbit en 1 clic.

Plateforme d'analyse web open-source moderne qui suit le comportement des visiteurs sans cookies, scripts de suivi ou collecte de données invasive.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Rybbit

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Rybbit

Rybbit est une solution d'analyses web axée sur la confidentialité, conçue comme une alternative moderne à Google Analytics. Elle fournit les pages vues, les sessions, les taux de rebond, les sources de trafic, les données géographiques et les relectures de session, sans utiliser de cookies ni de suivi inter-sites, ce qui fait de la conformité au RGPD une propriété intégrée par défaut plutôt qu'une réflexion après coup.

Propulsé par ClickHouse pour le stockage d'événements haute performance et PostgreSQL pour les données d'application, Rybbit gère de grands volumes d'événements avec des requêtes de tableau de bord rapides. L'auto-hébergement élimine les frais par site et les limites de rétention des données, vous donnant la pleine propriété des données des visiteurs pour l'ensemble de vos propriétés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Rybbit

Suivi sans cookies

Suit les visiteurs sans cookies ni empreintes digitales, éliminant le besoin de bannières de consentement tout en restant conforme au RGPD et au CCPA.

Relectures de session

Enregistre et rejoue les sessions utilisateur pour comprendre exactement comment les visiteurs naviguent sur votre site et où ils abandonnent.

Suivi des événements personnalisés

Capturer toute interaction utilisateur avec des événements personnalisés et des propriétés JSON pour une analyse détaillée de l'entonnoir et l'optimisation des conversions.

Tableau de bord en temps réel

Visualisez le nombre de visiteurs en direct, les pages actives et les mises à jour instantanées des métriques afin de pouvoir surveiller les pics de trafic au fur et à mesure qu'ils se produisent.

Support Multi-sites

Gérez les analyses de plusieurs sites web depuis un tableau de bord unique, avec des contrôles d'accès au niveau de l'organisation pour les équipes.

Pourquoi choisir Hostinger pour Rybbit

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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