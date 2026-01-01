Rybbit est une solution d'analyses web axée sur la confidentialité, conçue comme une alternative moderne à Google Analytics. Elle fournit les pages vues, les sessions, les taux de rebond, les sources de trafic, les données géographiques et les relectures de session, sans utiliser de cookies ni de suivi inter-sites, ce qui fait de la conformité au RGPD une propriété intégrée par défaut plutôt qu'une réflexion après coup.

Propulsé par ClickHouse pour le stockage d'événements haute performance et PostgreSQL pour les données d'application, Rybbit gère de grands volumes d'événements avec des requêtes de tableau de bord rapides. L'auto-hébergement élimine les frais par site et les limites de rétention des données, vous donnant la pleine propriété des données des visiteurs pour l'ensemble de vos propriétés.