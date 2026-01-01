Déployer Rybbit en 1 clic.
Plateforme d'analyse web open-source moderne qui suit le comportement des visiteurs sans cookies, scripts de suivi ou collecte de données invasive.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Rybbit
Rybbit est une solution d'analyses web axée sur la confidentialité, conçue comme une alternative moderne à Google Analytics. Elle fournit les pages vues, les sessions, les taux de rebond, les sources de trafic, les données géographiques et les relectures de session, sans utiliser de cookies ni de suivi inter-sites, ce qui fait de la conformité au RGPD une propriété intégrée par défaut plutôt qu'une réflexion après coup.
Propulsé par ClickHouse pour le stockage d'événements haute performance et PostgreSQL pour les données d'application, Rybbit gère de grands volumes d'événements avec des requêtes de tableau de bord rapides. L'auto-hébergement élimine les frais par site et les limites de rétention des données, vous donnant la pleine propriété des données des visiteurs pour l'ensemble de vos propriétés.
Principales fonctionnalités de Rybbit
Suivi sans cookies
Suit les visiteurs sans cookies ni empreintes digitales, éliminant le besoin de bannières de consentement tout en restant conforme au RGPD et au CCPA.
Relectures de session
Enregistre et rejoue les sessions utilisateur pour comprendre exactement comment les visiteurs naviguent sur votre site et où ils abandonnent.
Suivi des événements personnalisés
Capturer toute interaction utilisateur avec des événements personnalisés et des propriétés JSON pour une analyse détaillée de l'entonnoir et l'optimisation des conversions.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez le nombre de visiteurs en direct, les pages actives et les mises à jour instantanées des métriques afin de pouvoir surveiller les pics de trafic au fur et à mesure qu'ils se produisent.
Support Multi-sites
Gérez les analyses de plusieurs sites web depuis un tableau de bord unique, avec des contrôles d'accès au niveau de l'organisation pour les équipes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Rybbit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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