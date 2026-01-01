Typesense est un moteur de recherche moderne et convivial pour les développeurs, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il offre des résultats de recherche en moins d'une milliseconde, avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un classement intelligent, un filtrage à facettes et une recherche géographique — le tout sans la complexité opérationnelle d'Elasticsearch.

L'auto-hébergement de Typesense sur un VPS vous procure un backend de recherche dédié, sans frais par requête et avec un contrôle total sur l'indexation, la conception du schéma et la configuration du classement. Il est conçu comme une alternative économique à Algolia pour les développeurs qui recherchent des capacités de recherche puissantes et de qualité production, sans avoir à payer les tarifs SaaS à grande échelle.