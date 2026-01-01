Déployer Typesense en un clic.
Moteur de recherche open-source rapide avec tolérance aux fautes de frappe, facettage et résultats instantanés, comme alternative à Elasticsearch et Algolia.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Typesense
Typesense est un moteur de recherche moderne et convivial pour les développeurs, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il offre des résultats de recherche en moins d'une milliseconde, avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un classement intelligent, un filtrage à facettes et une recherche géographique — le tout sans la complexité opérationnelle d'Elasticsearch.
L'auto-hébergement de Typesense sur un VPS vous procure un backend de recherche dédié, sans frais par requête et avec un contrôle total sur l'indexation, la conception du schéma et la configuration du classement. Il est conçu comme une alternative économique à Algolia pour les développeurs qui recherchent des capacités de recherche puissantes et de qualité production, sans avoir à payer les tarifs SaaS à grande échelle.
Principales fonctionnalités de Typesense
Recherche tolérante aux fautes de frappe
Corrige automatiquement les fautes d'orthographe dans les requêtes de recherche afin que les utilisateurs trouvent toujours des résultats même avec une saisie imparfaite.
Résultats instantanés
L'indexation en mémoire offre des réponses aux requêtes en moins d'une milliseconde pour une expérience de recherche rapide et réactive.
Filtrage à facettes
Permettez aux utilisateurs d'affiner les résultats par catégorie, fourchette de prix, note, ou tout champ personnalisé grâce à la prise en charge des facettes intégrée.
Recherche géographique
Recherchez et filtrez les enregistrements par proximité géographique en utilisant les champs de latitude et de longitude avec des requêtes de rayon.
API simple
Une API REST claire et des bibliothèques clientes officielles pour JavaScript, Python, Ruby, Go et PHP facilitent l'intégration.
Pourquoi choisir Hostinger pour Typesense
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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