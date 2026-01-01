Déployer FreeScout en un clic.
Système de help desk open-source léger et de boîte de réception partagée pour un support client professionnel sans frais par agent.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FreeScout
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FreeScout
FreeScout est une plateforme de service d'assistance et de boîte de réception partagée, gratuite et open source, conçue avec PHP et Laravel, comme alternative auto-hébergée à Help Scout et Zendesk. Elle offre une interface de support professionnelle et familière avec la prise en charge de plusieurs boîtes aux lettres, la détection des collisions, les réponses enregistrées et l'automatisation des flux de travail — tout ce dont une équipe a besoin pour gérer efficacement les demandes des clients sans payer de frais d'abonnement par agent.
Le déploiement de FreeScout sur votre VPS avec MariaDB vous offre une souveraineté totale sur les données de chaque conversation client, un nombre illimité d'agents et de boîtes aux lettres, et la liberté d'étendre les fonctionnalités via le système de modules. Il n'y a pas de tarification par agent, pas de limites de conversation et aucun risque qu'un fournisseur augmente les coûts ou interrompe le service.
Principales fonctionnalités de FreeScout
Boîte de réception mutualisée
Plusieurs agents collaborent sur la même boîte aux lettres avec détection des collisions, empêchant les réponses en double au même client.
Automatisation des flux de travail
Automatisez les actions répétitives avec des règles personnalisées — attribuez automatiquement des tickets, envoyez des réponses prédéfinies et déclenchez des notifications en fonction de conditions.
Support multi-boîtes de réception
Gérez des boîtes de réception distinctes pour différents départements, marques ou produits à partir d'une seule installation FreeScout.
Réponses enregistrées
Créez une bibliothèque de modèles de réponses pour les questions courantes afin que les agents puissent répondre avec précision et cohérence en quelques secondes.
Système de modules
Étendez les fonctionnalités avec des modules communautaires pour le chat en direct, les enquêtes de satisfaction, la base de connaissances et les intégrations tierces.
Pourquoi choisir Hostinger pour FreeScout
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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