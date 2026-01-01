Déployer Stirling PDF en un clic d'installation.
Boîte à outils PDF auto-hébergée avec plus de 50 opérations — fusionner, diviser, convertir, OCR, compresser, caviarder et signer des documents sans les télécharger vers des services tiers.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Stirling PDF
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Stirling PDF
Stirling PDF est une plateforme de manipulation de PDF auto-hébergée qui gère plus de 50 opérations sur les documents entièrement sur votre propre serveur. Fusionner, diviser, faire pivoter, compresser, convertir entre les formats Office et PDF, faire de l'OCR, caviarder le contenu sensible, ajouter des filigranes, appliquer des signatures numériques et exporter au format PDF/A — le tout via une interface web épurée accessible depuis n'importe quel navigateur. Aucune limite de taille de fichier. Aucun quota d'utilisation. Aucun document ne quitte votre infrastructure.
Pour les équipes juridiques, les services financiers et toute organisation traitant des documents confidentiels, l'auto-hébergement de Stirling PDF est le moyen le plus simple d'obtenir un traitement PDF de niveau entreprise tout en garantissant que les fichiers sensibles ne transitent jamais par un service cloud tiers.
Principales fonctionnalités de Stirling PDF
Plus de 50 opérations PDF
Fusionner, diviser, faire pivoter, compresser, réorganiser les pages, extraire des images et des dizaines d'autres opérations — le tout dans un seul outil sans changer de service.
OCR et conversion
Convertissez des documents numérisés en PDF interrogeables avec Tesseract OCR, et transformez-les entre les formats PDF et Word, Excel ou PowerPoint.
Occultation et confidentialité
Supprimez définitivement le texte, les images et les métadonnées sensibles des documents avant de les partager — sans risque de récupération du contenu original.
Signatures numériques
Appliquer des signatures numériques juridiquement contraignantes aux PDF sans recourir à des services de signature tiers ni à des frais d'abonnement par document.
Traitement par lots
Traitez plusieurs fichiers simultanément avec des opérations par lots et automatisez les flux de travail des documents grâce à l'API REST intégrée.
Archivage PDF/A
Convertir des documents au format PDF/A pour la conformité à l'archivage à long terme requise dans les contextes juridique, financier et gouvernemental.
Pourquoi choisir Hostinger pour Stirling PDF
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
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