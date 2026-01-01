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Boîte à outils PDF auto-hébergée avec plus de 50 opérations — fusionner, diviser, convertir, OCR, compresser, caviarder et signer des documents sans les télécharger vers des services tiers.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Stirling PDF

Stirling PDF est une plateforme de manipulation de PDF auto-hébergée qui gère plus de 50 opérations sur les documents entièrement sur votre propre serveur. Fusionner, diviser, faire pivoter, compresser, convertir entre les formats Office et PDF, faire de l'OCR, caviarder le contenu sensible, ajouter des filigranes, appliquer des signatures numériques et exporter au format PDF/A — le tout via une interface web épurée accessible depuis n'importe quel navigateur. Aucune limite de taille de fichier. Aucun quota d'utilisation. Aucun document ne quitte votre infrastructure.

Pour les équipes juridiques, les services financiers et toute organisation traitant des documents confidentiels, l'auto-hébergement de Stirling PDF est le moyen le plus simple d'obtenir un traitement PDF de niveau entreprise tout en garantissant que les fichiers sensibles ne transitent jamais par un service cloud tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Stirling PDF

Plus de 50 opérations PDF

Fusionner, diviser, faire pivoter, compresser, réorganiser les pages, extraire des images et des dizaines d'autres opérations — le tout dans un seul outil sans changer de service.

OCR et conversion

Convertissez des documents numérisés en PDF interrogeables avec Tesseract OCR, et transformez-les entre les formats PDF et Word, Excel ou PowerPoint.

Occultation et confidentialité

Supprimez définitivement le texte, les images et les métadonnées sensibles des documents avant de les partager — sans risque de récupération du contenu original.

Signatures numériques

Appliquer des signatures numériques juridiquement contraignantes aux PDF sans recourir à des services de signature tiers ni à des frais d'abonnement par document.

Traitement par lots

Traitez plusieurs fichiers simultanément avec des opérations par lots et automatisez les flux de travail des documents grâce à l'API REST intégrée.

Archivage PDF/A

Convertir des documents au format PDF/A pour la conformité à l'archivage à long terme requise dans les contextes juridique, financier et gouvernemental.

Pourquoi choisir Hostinger pour Stirling PDF

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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