Déployer Zensical en un clic.
Plateforme de documentation auto-hébergée qui génère et diffuse de magnifiques documents de projet basés sur Markdown avec prévisualisation en direct.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Zensical
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Zensical
Zensical est une plateforme de documentation moderne créée par l'équipe derrière Material for MkDocs. Elle génère des sites web de documentation soignés et consultables à partir de fichiers source Markdown et les sert avec un serveur de prévisualisation en direct intégré — ainsi les modifications apportées à vos documents sont instantanément visibles dans le navigateur. Elle prend en charge à la fois son propre format natif
zensical.toml et les fichiers de configuration
mkdocs.yml existants, rendant la migration depuis MkDocs simple.
L'auto-hébergement de Zensical sur votre propre VPS signifie que votre documentation réside sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par page, sans suivi des lecteurs et sans dépendance vis-à-vis d'un service d'hébergement de documentation tiers. Un projet de démarrage est créé automatiquement lors de la première exécution afin que vous puissiez commencer à écrire immédiatement.
Principales fonctionnalités de Zensical
Rédaction basée sur Markdown
Rédigez de la documentation dans de simples fichiers Markdown et faites-la afficher sous la forme d'un site web de documentation soigné et entièrement navigable.
Serveur d'aperçu en direct
Le serveur de développement intégré recharge la documentation dans le navigateur dès que les fichiers source sont enregistrés, rendant l'édition rapide et immédiate.
Recherche plein texte
La recherche côté client intégrée indexe toutes les pages de documentation afin que les lecteurs puissent trouver du contenu instantanément sans aucune infrastructure côté serveur.
Compatibilité MkDocs
Lit les fichiers de configuration existants
mkdocs.yml, permettant aux équipes de migrer depuis MkDocs sans réécrire leur configuration.
Support multilingue
Internationalisation complète dans plus de 60 langues pour la documentation servant des publics mondiaux dans leur langue maternelle.
Projet de démarrage au premier lancement
Initialise automatiquement un exemple de projet de documentation lors du premier déploiement afin que vous puissiez commencer à écrire et à personnaliser immédiatement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Zensical
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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