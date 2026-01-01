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Collecteur d'erreurs auto-hébergé compatible Airbrake pour les applications Ruby, Rails, Python, JavaScript et PHP.

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$ CA9,09/mois
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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Errbit

Errbit est un traqueur d'erreurs open source conçu pour être un remplacement direct de l'API Airbrake. Tout notificateur compatible Airbrake — y compris le gem officiel pour Ruby et Rails, airbrake-js pour le navigateur et Node, et les bibliothèques communautaires pour Python, PHP, et plus encore — peut pointer vers votre instance Errbit au lieu d'un point de terminaison SaaS et commencer immédiatement à diffuser les exceptions, les traces de pile et le contexte de requête dans un tableau de bord unifié.

L'auto-hébergement d'Errbit sur un VPS permet de garder les traces de pile complètes, les détails des utilisateurs et les dumps de paramètres sous votre contrôle, plutôt que de confier des données de production sensibles à un service tiers. Errbit regroupe les notifications en double en des enregistrements d'erreurs uniques, prend en charge les règles de notification par application et s'intègre à GitHub, GitLab et d'autres traqueurs de problèmes afin que les bogues passent directement de la production à votre flux de travail existant.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Errbit

Compatible avec l'API Airbrake

Pointez n'importe quel notificateur Airbrake existant vers Errbit sans modifications de code — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP et les bibliothèques communautaires fonctionnent tous prêts à l'emploi.

Regroupement intelligent des erreurs

Le fingerprinting configurable déduplique les exceptions identiques à travers les déploiements, les environnements et les instances, afin que vous agissiez sur les causes profondes plutôt que sur le bruit répété.

Isolation multi-applications

Suivez les erreurs de nombreux services dans une seule instance Errbit, avec des environnements par application, des observateurs, des seuils de notification et des contrôles d'accès.

Intégration du suivi des problèmes

Créez des tickets GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine et Trac directement à partir d'une erreur Errbit pour maintenir la visibilité des bugs de production dans votre flux de travail existant.

Connexion OAuth et LDAP

Authentifier les utilisateurs via GitHub, Google ou LDAP et provisionner des comptes depuis votre organisation GitHub sans gérer un magasin d'identités distinct.

Alertes par courriel et webhook

Notifier les observateurs par e-mail selon des seuils d'occurrence configurables et envoyer des notifications à Slack, HipChat, Campfire, ou des webhooks personnalisés pour les équipes privilégiant le chat.

Pourquoi choisir Hostinger pour Errbit

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Herriman
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Martin K
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