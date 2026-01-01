Déployer Errbit en 1 clic.
Collecteur d'erreurs auto-hébergé compatible Airbrake pour les applications Ruby, Rails, Python, JavaScript et PHP.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Errbit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Errbit
Errbit est un traqueur d'erreurs open source conçu pour être un remplacement direct de l'API Airbrake. Tout notificateur compatible Airbrake — y compris le gem officiel pour Ruby et Rails, airbrake-js pour le navigateur et Node, et les bibliothèques communautaires pour Python, PHP, et plus encore — peut pointer vers votre instance Errbit au lieu d'un point de terminaison SaaS et commencer immédiatement à diffuser les exceptions, les traces de pile et le contexte de requête dans un tableau de bord unifié.
L'auto-hébergement d'Errbit sur un VPS permet de garder les traces de pile complètes, les détails des utilisateurs et les dumps de paramètres sous votre contrôle, plutôt que de confier des données de production sensibles à un service tiers. Errbit regroupe les notifications en double en des enregistrements d'erreurs uniques, prend en charge les règles de notification par application et s'intègre à GitHub, GitLab et d'autres traqueurs de problèmes afin que les bogues passent directement de la production à votre flux de travail existant.
Principales fonctionnalités de Errbit
Compatible avec l'API Airbrake
Pointez n'importe quel notificateur Airbrake existant vers Errbit sans modifications de code — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP et les bibliothèques communautaires fonctionnent tous prêts à l'emploi.
Regroupement intelligent des erreurs
Le fingerprinting configurable déduplique les exceptions identiques à travers les déploiements, les environnements et les instances, afin que vous agissiez sur les causes profondes plutôt que sur le bruit répété.
Isolation multi-applications
Suivez les erreurs de nombreux services dans une seule instance Errbit, avec des environnements par application, des observateurs, des seuils de notification et des contrôles d'accès.
Intégration du suivi des problèmes
Créez des tickets GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine et Trac directement à partir d'une erreur Errbit pour maintenir la visibilité des bugs de production dans votre flux de travail existant.
Connexion OAuth et LDAP
Authentifier les utilisateurs via GitHub, Google ou LDAP et provisionner des comptes depuis votre organisation GitHub sans gérer un magasin d'identités distinct.
Alertes par courriel et webhook
Notifier les observateurs par e-mail selon des seuils d'occurrence configurables et envoyer des notifications à Slack, HipChat, Campfire, ou des webhooks personnalisés pour les équipes privilégiant le chat.
Pourquoi choisir Hostinger pour Errbit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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