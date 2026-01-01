Déployer M3DB en 1 clic.
Base de données de séries chronologiques distribuée et backend de stockage distant Prometheus développé chez Uber pour des métriques à l'échelle planétaire.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec M3DB
M3DB est une base de données de séries temporelles distribuée open source, initialement développée chez Uber pour ingérer, stocker et interroger des milliards de métriques par seconde sur des milliers d'hôtes. Elle associe un coordinateur intégré basé sur etcd à un moteur TSDB à haute compression spécialement conçu pour les charges de travail de surveillance, et expose une API de lecture et d'écriture à distance compatible Prometheus, ainsi que des requêtes PromQL via le m3coordinator sur le port 7201.
L'auto-hébergement de M3DB sur votre propre VPS vous offre une rétention à long terme et rentable pour les métriques Prometheus et Graphite, un contrôle total sur les espaces de noms et la réplication, et un seul binaire capable de passer d'un nœud unique à un cluster mondial multi-zones à mesure que vos données augmentent.
Principales fonctionnalités de M3DB
Stockage distant Prometheus
Utilisez M3DB comme backend à long terme de remplacement pour Prometheus via la lecture et l'écriture à distance, en conservant des années de métriques sans échantillonnage.
Moteur de requêtes PromQL
Interroger les métriques stockées avec PromQL natif via m3coordinator, rendant M3DB compatible avec Grafana et les tableaux de bord Prometheus existants.
TSDB à haute compression
Un moteur de stockage en colonnes conçu spécifiquement avec une compression de type Gorilla maintient l'utilisation du disque faible même avec des millions de séries temporelles actives.
Espaces de noms configurables
Définissez plusieurs espaces de noms avec une rétention, des tailles de bloc et une résolution indépendantes pour équilibrer les requêtes rapides et les coûts de stockage à long terme.
etcd embarqué
L'image à nœud unique est livrée avec etcd intégré pour la topologie et le placement du cluster, éliminant le besoin d'un service de coordination externe.
Ingestion de Graphite
L'ingestion intégrée de Graphite Carbon permet aux équipes de consolider les métriques Graphite et Prometheus dans une seule couche de stockage avec une API de requête unifiée.
Pourquoi choisir Hostinger pour M3DB
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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