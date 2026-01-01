Déployer RomM en un clic.
Gestionnaire de ROM auto-hébergé qui organise des collections de jeux rétro avec des métadonnées, des jaquettes et un gameplay basé sur navigateur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec RomM
RomM est une plateforme complète de gestion de ROM auto-hébergée qui transforme les fichiers de jeu dispersés en une bibliothèque organisée et consultable. Elle enrichit automatiquement votre collection avec des jaquettes, des captures d'écran et des descriptions provenant d'IGDB et de MobyGames, prenant en charge des centaines de plateformes, des classiques d'arcade aux consoles modernes.
L'auto-hébergement de RomM signifie que votre collection de jeux reste sur votre propre infrastructure — pas de préoccupations concernant les conditions d'utilisation du stockage cloud, pas de limitation de bande passante et pas de frais mensuels. Vous contrôlez qui y a accès, et votre bibliothèque s'agrandit sans limites à mesure que vous ajoutez de nouvelles plateformes ou complétez des ensembles de collections.
Principales fonctionnalités de RomM
Metadonnées automatiques
Récupère les illustrations de couverture, les captures d'écran et les descriptions d'IGDB et MobyGames, éliminant des heures de catalogage manuel pour les grandes collections.
Jeu par navigateur
Jouez à des jeux directement dans le navigateur via EmulatorJS et RuffleRS sans installer d'émulateurs sur chaque appareil.
Support multiplateforme
Organise des collections couvrant la NES, la SNES, la PlayStation, l'arcade et des centaines d'autres plateformes sous une interface unifiée.
Permissions utilisateur
Les contrôles d'accès granulaires vous permettent de partager votre bibliothèque avec votre famille ou vos amis tout en maintenant les fonctions administratives restreintes.
Regroupement de jeux multifichiers
Détecte et regroupe automatiquement les titres multi-disques, les variantes régionales et les révisions afin que chaque jeu apparaisse comme une entrée unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour RomM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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